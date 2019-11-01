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::. Какой чай вреден? | Дачный досуг
Какой чай вреден?
Вреден ли чай для здоровья? Вреден, который испорчен, например, в результате каких-то нарушений технологии его производства на чайной фабрике. У настоя такого чая - резкий, я бы сказала, металлический, как бы пригорелый вкус (из-за неправильной термообработки). Чай, однако, может испортиться и на складе - если впитает в себя, например, пары бензина, находящегося рядом. На прилавках магазинов, в других торговых точках, может появиться старый чай - им, разумеется, не отравишься, но и пользы от него - никакой, такой чай можно узнать по "бумажному" вкусу.
 Может подорвать здоровье так называемый чефирь, который представляет из себя концентрированный раствор вредных веществ. Он-то разрушительно и действует на нервную и сердечно-сосудистую системы.
Вред здоровью наносит и такая привычка, как пить очень горячий чай - ожоги слизистой оболочки, которые он вызывает, могут способствовать возникновению рака полости рта, пищевода или желудка. Следовало бы знать, что вредна и такая, казалось бы, безвредная привычка - пить одну чашку чая за другой: это создает дополнительную нагрузку на сердце и почки.
Вредна привычка пить "вчерашний" чай: в чае, оставленном напотом, увеличивается количество пуриновых соединений и кофеина. Такой чай может вызывать спазм сосудов и подъем артериального давления или бессонницу, если выпить его на ночь.
В. Славная
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