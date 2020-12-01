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::. УПОТРЕБЛЕНИЕ СОЛИ ДЛЯ СКОТА (Земледельческая газета 1835г.) | Дачный досуг
УПОТРЕБЛЕНИЕ СОЛИ ДЛЯ СКОТА (Земледельческая газета 1835г.)
По опытам Г. Петри в Австрии, на 100 фунтов (фунт -373,24 г. - Ред.) рубленой соломы (или просто резки) употреблялось 3/4 фунта соли, разведенной водою; такая солома заменяет питательностью две трети сена.
 Более 13 лет в хозяйстве моем я употребляю резку, соленой водой смоченную, из садового полива, иногда сухую, а иногда - для старых коров - прежде облитую кипятком в чану с крышкой, дабы она упрела и сделалась мягче, и нахожу, что этот корм очень хорош не потому, что заменяет две трети сена, в чем трудно удостовериться, а потому, что солома, облитая соленою водою, гораздо вкуснее для скота, нежели одна сухая, и он больше ею наедается, что очень полезно для хозяина в случае недостатка сена, испорченности его от дурной уборки или чрезвычайной дороговизны.
 Давать же соль как средство, поправляющее пищеварение и необходимое для здоровья скота, можно разными способами: хорошо временно давать лизать скотине плиты каменной соли, как делают торговцы лошадьми, а всего лучше давать соль в пойле, особенно в мучном, что очень питательно, разжижает соки, способствует отделению молока и отвращает запоры.
 Впрочем, коровы и овцы как животные, наиболее любящие соль, могут еще хорошо есть резку, обрызганную соленою водою и без всякой посыпки, но лошадям необходимо несколько посыпать какою-нибудь мукою такую резку или мешать ее с изрезанным сеном, без чего они со временем не станут ее есть; что же касается до свиней, то знаю опытом, как соль им полезна, иногда даваемая в хорошем корме, но осоленную резку они есть не будут.
Калужский помещик П. Е-евъ
(Земледельческая газета 1835г.)
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