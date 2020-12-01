УПОТРЕБЛЕНИЕ ЧЕРНИКИ НА ДУБЛЕНИЕ КОЖ (Земледельческая газета 1835г.)

Один французский кожевенник открыл, что стебли и листья черницы содержат в себе более дубильного вещества, нежели кора дубовая, что вместо 6 фунтов коры, на выделку 1 фунта кожи потребных, черники нужно только 3,5 фунта.

Притом она так сильно действует, что кожа 4-мя месяцами ранее поспевает и получается лучше и прочнее; подошвы, черникою дубленые, служат на 2 месяца долее, нежели обделанные дубовою корою.

Растение собирают весною, до появления на нем ягод. Его не выдергивают, а обрезают серпом, дабы не повредить корней. Затем собранные растения сушат на вольном воздухе; тогда относят его в толчею и поступают совершенно так же, как с дубовою корою. Еще одно хорошее качество сего нового дубла в том состоит, что оно не портится от сырости, тогда как дубовая кора, отсыревши, теряет, по крайней мере, десятую часть своей силы.

(Земледельческая газета 1835г.)

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