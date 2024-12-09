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::. Не бывает случайных встреч или чудеса случаются в Новогоднюю ночь | Дачный досуг
 Не бывает случайных встреч или чудеса случаются в Новогоднюю ночь
Здравствуйте, уважаемая редакция издания «Газета садовод». Изложенная мной ниже история не так драматична, как, например, присланная вашей читательницей ранее «Этот случай изменил всю мою жизнь», но, по-моему, очень поучительна.
В 18 лет, это было в 1982 году, меня призвали на воинскую службу. В дорогу провожали меня мои родители, бабушка, друзья и моя любимая девушка Марина. Тяжелее всего было расставаться с Мариной, она рыдала, говорила, что жить без меня будет мучительно больно, что очень любит меня и будут ждать. Мне, конечно, было приятно слушать такие слова, но в то же время тяжело, слезы катились и у неё, и у меня.
А потом служба в рядах Советской армии. С Маринкой мы переписывались; письма от неё приходили регулярно, а я писал по мере возможности. Честно признаюсь, её пылкие признания в любви помогали мне переносить все трудности, связанные с воинской службой. Сомнений у меня не было, после службы, в первый же день я предложу ей стать моей женой. Эти мысли согревали мою душу, и поддерживали меня в трудные минуты. Дни шли не то, что быстро, но шли своим чередом. До дембеля оставалось 150 дней, 100, 30. Настроение с каждым днем поднималось, и вдруг я получаю письмо от моей Маринке, радостно распаковываю, и….., читаю;  Марина пишет, что полюбила другого человека и через 2 недели у них свадьба.
Как описать моё состояние, я не знаю: было очень больно, скорый дембель меня уже совсем не радовал: зачем мне возвращаться домой, если Маринка меня не ждет. Признаюсь честно, были даже мысли покончить с собой, но наступил ноябрь, день увольнения, и я вернулся домой.  
 Дома старался не расстраивать родителей и бабушку, но, очевидно, это получалось у меня плохо. Жили мы в Санкт-Петербурге на Васильевском острове, здесь каждая улица, каждый двор напоминал о наших встречах с Мариной. Родители, возможно, и догадывались о причинах моего гнусного настроения, но ничего мне не говорили. 
А как-то вечером ко мне подсела моя бабушка и сказала: «Алёшенька, ты бы сходил в церковь, Боженька обязательно утешит тебя, будет легче, поверь мне». В детстве бабушка меня тайком от папы крестила, но в Бога я не верил, и в церковь не ходил, но наставления бабушки, что будет легче, меня немного воодушевляли. А вдруг действительно, хоть немного будет полегче.
В храме я долго стоял у иконы Николая Чудотворца, просил его помочь мне, подсказать, как жить дальше. Слезы потекли сами собой, я этого даже не заметил, а вот батюшка, который выходил из алтаря, увидел мои слезы, подошёл ко мне, и так по-доброму спросил: «У тебя горе, сынок? Могу ли я чем помочь?» А потом сидя в храме на лавке, мы долго с ним беседовали. Я рассказал ему мою историю, а он помолчал пару минут, а затем сказал: «Бог любит всех, никому не желает зла, а если посылает испытания, то для чего-то. Часто бывает, что эти испытания являются началом чего-то светлого, доброго. Не бывает в мире случайных встреч, Бог дарует нам эти встречи, как с добрыми, так и с не очень добрыми людьми. Не случайно ты встретился с Мариной, а Марина со своим мужем, не случайна здесь наша с тобой встреча. А мы за все должны благодарить Бога и твердо знать, что Бог желает нам только добра». После батюшка благословил меня и ушел по своим делам. 
Вскоре я устроился работать на завод «Арсенал», а храм стал посещать по воскресеньям. Не скажу, что у меня сразу появилась вера, но в храме боль затихала на время, а это было уже не мало. А еще мне очень нравилось церковное пение, хор изумительно пел, но один женский голос был просто ангельский. А вот кому принадлежал этот голос я не знал. Хор находился на балкончике напротив алтаря, который по церковному называется клирос.
Чудеса обычно происходят перед новым годом или в новогоднюю ночь.
Вечеров 30 декабря в дверь раздался звонок. Открываю, стоит Маринка, плачет, бросается мне на шею, объясняет, что с мужем у неё жизни никакой нет; каждый день скандалы и Марина хочет, чтобы все было, как прежде, а любила и любит только меня и очень хочет встретить новый год со мной.  
Я был на «седьмом небе» от счастья. Подумал: «Вот и ответ на мою молитву, вот и чудеса под новый год».  Я простил Маринку сразу, не желал ей никакого зла, и пошёл провожать её домой к маме. Вот только вскоре понял, что что-то сломалось в наших отношениях: если раньше мне не хотелось расставаться с Мариной, то сейчас я желал быстрее проводить её, а меня тянуло в храм, слушать этот милый, завораживающий голос из церковного хора. 
В новогоднюю ночь в храме планировалась служба. Перед Мариной я извинился, и сказал, что в новогоднюю ночь я занят.
  Вот и долгожданная литургия в новогоднюю ночь: исповедь, служба, причастие, а после службы мужчины сдвинули столы, женщины выложили на стол фрукты овощи, поставили чашки и самовар. И тут спустился с клироса наш хор: мужчина лет тридцати, и три молодые девушки. Кому принадлежал этот ангельский голос, я догадался сразу. Это была красивая девушка невысокого роста, не менее прекрасна, чем её голосок. Я набрался смелости и выбрал место за столом рядом с ней. Так мы с ней познакомились, звали девушку Полина.
С этого момента и по сегодняшний день моё сердце принадлежит этому чудному, милому созданию с ангельским голоском. 
А в тот день я проводил её до дома, но нам никак не хотелось расставаться, и мы проболтали с ней до утра. А после стали встречаться, и через полгода была наша свадьба. Венчал нас тот же батюшка, который проводил со мной беседу. Сегодня у нас уже внуки. 
 В моей истории нет ничего необычного, но я всё время вспоминаю те слова батюшке из храма: «Бог любит всех, никому не желает зла, а если посылает испытания, то для чего-то. Часто бывает, что эти испытания являются началом чего-то светлого, доброго. Не бывает в мире случайных встреч, Бог дарует нам эти встречи, как с добрыми, так и с не очень добрыми людьми. Не случайно ты встретился с Мариной, а Марина со своим мужем, не случайна здесь наша с тобой встреча. А мы за все должны благодарить Бога и твердо знать, что Бог желает нам только добра».
Я и благодарю Бога, что привел меня в церковь, подарил встречу с Полиной, с которой я беспредельно счастлив. 
С Мариной мы больше не встречались, слышал от знакомых, что она снова вскоре вышла замуж.
Сергей Фирсов

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::. прочитало: 206 | автор: sadovod | 25 декабря 2024 | Комментариев 0 |
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