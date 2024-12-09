

::. Послание от мамы с того света | Дачный досуг Послание от мамы с того света

Здравствуйте, уважаемая редакция и читатели канала «Газета садовод».

Прочитал письмо Ирины Богдановой «Этот случай изменил всю мою жизнь» и решил рассказать о своей истории, которая по моему мнению также может быть поучительной, особенно для молодых людей, которые только вступают на свой жизненный путь.

В раннем детстве меня крестили, и по воскресеньям и праздником мы всей семьей ходили в храм. Это продолжалось лет до 12. Потом я решил, что без Бога жить легче. Родители проводили со мной беседы, но настаивать на посещения храма не стали. Слышал как-то случайно их разговор; папа говорил, что ходить в храм без веры бесполезно, а Господь приведет сына в храм, если это будет надо.

У меня были замечательные, любящие родители. О них у меня только теплые и нежные воспоминания.

Но ушли из жизни они рано, отца не стало, когда мне было 17 лет, а вскоре ушла из жизни и мама, мне тогда исполнилось 19 лет. Я в то время служил в армии. О смерти мамы я узнал из телеграммы от её сестры - моей тёти.

После службы я вернулся в пустую квартиру, устроился на завод подсобным рабочим и начал свою самостоятельную жизнь.

И начал её, признаюсь, с грязного листа. Цель жизни была одна – получение удовольствий. А удовольствия я находил в спиртном и в девчонках. От друзей, а точнее от дружков и подружек отбоя не было. Ведь я жил один, и часто у меня собиралась веселая компания. Расходились порой утром, а иногда запои были по несколько дней. Так продолжалось около двух лет.

Как-то мы нашей «дружной» компанией из 12 человек решили сходить в поход, правильно сказать на пикник. Набрали спиртного, закуски и добрались на электричке в одно уютное красивое место на берегу реки Сестры. Не скрою, вначале было вроде весело, а через несколько часов были уже все сильно пьяны. Я вообще смутно помню, что случилось.

Мне рассказали, что я решил переплыть речку, река Сестра в этом месте была всего метров восемь в ширину. То ли я захлебнулся, то ли не выдержало такой нагрузки сердце, но я пошел ко дну. Дружкам моим было не до меня, но хорошо, что недалеко от нас отдыхала семья: муж с женой и два подростка сына. Они-то и увидели, что со мной случилась беда, и не задумываясь, все бросились в воду. Я, конечно, этого ничего не помню и помнить не мог.

Но как будто во сне, я увидел себя сверху; надо мной суетятся люди, чего-то делают, а рядом, как ни в чем не бывало, сидят на том же месте мои дружки: смеются и обнимаются с девчонками. И вдруг рядом со мной появляется моя мама, нежно рукой подвигает меня к тому месту, где лежу я и говорит: «Только в храме найдешь себя».

И тут я открываю глаза, надо мной суетятся люди, и произносят все: «Жив, жив». Вскоре приехала скорая помощь и меня отвезли с сестрорецкую больницу.

В больнице появилось время подумать о своей жизни, о моих, так называемых, друзьях. И мне стало совсем грустно: мне 22 года, а жизнь потеряла всякий смысл. Я задавал себе вопросы: «Как жить дальше, когда жить не хочется? Зачем меня спасли?»

Сборища с друзьями и подругами не доставляли уже никакого удовольствия, а больше у меня в этой жизни не было ничего и никого. Но я постоянно вспоминал тот сон, где моя мама говорила: «Только в храме найдешь себя». Что бы это значило? Скорее всего ничего, обычный сон.

Через неделю меня выписали, и я в тот же день пошел в храм. Веры у меня никакой не было, но я подходил к иконам по-своему молился, и просил дать ответ на послание мамы. Но были сомнения: ведь я хорошо помнил слова моего отца, который говорил, что ходить в храм без веры бесполезно.

Вечером с криками ко мне завалились друзья с закуской и с водкой, мол, надо отметить твоё второе рождение. А мне пить спиртное и сидеть с ними совсем не хотелось. Я проводил всех в комнату, а сам ушел один на кухню и просидел там целый вечер, вспоминая сон и поход в храм, который мне не дал ответа на мамино послание.

На кухню одна за другой заходили девчонки, предлагали выпить с ними, но мне не хотелось выпивать, и не хотелось общаться.

Вечером я попросил всех уйти, и пока больше не приходить, соврал, что принимаю таблетки, и врач сказал, что нужен покой.

В воскресенье я снова пошёл в храм на службу. Слово мамы, даже во сне для меня был закон.

Я обратил внимание на лица прихожан, это были люди совсем не похожие на моих друзей, спокойные, красивые и сосредоточенные.

А она стояла у иконы св. Ксении Блаженной и чего-то шептала. На вид её было лет 20, стройная, красивая в платочке и в красивом коричневом платьице. Увидев её, что-то перевернулось в моей душе, таких чувств я прежде никогда не испытывал. Но разве можно знакомиться в храме? Я бросал взгляд на неё в течение всей службы, но подойти так и не решился. А после я регулярно стал ходить в храм, но не по вере, а только для того, чтобы еще раз увидеть её. Она, конечно, замечала мои стыдливые взгляды, и всегда смущенно отворачивалась. Так продолжалось месяца два.

А как-то раз батюшка после службы обратился к прихожанам, с просьбой помочь убрать храм, и я, конечно, остался, надеясь, что и моя незнакомка тоже останется в храме на уборку. И мои надежды оправдались. Мы подметали полы, аккуратно тряпкой протирали иконы. А я кроме всего, любовался её красотой, и её работой: прежде чем протереть икону, она что-то пошепчет, а потом с любовью приступает к своему делу.

После работы батюшка нас всех поблагодарил, а я осмелился подойти к ней, и предложил её проводить до дома. А она смущенно улыбнулась и согласилась. Так мы познакомились, и стали встречаться, и не только в храме. Хотя в храм тоже ходили каждое воскресенье. Я исповедовался и покаялся за мою грязную прошлую жизнь. На душе стало как-то чище и светлее. А моя Полинка нравилась мне с каждым днем больше и больше. Это чистый, светлый человек, с которым мне было легко, тепло, и не хотелось расставаться.

А спустя месяца два я подошел к батюшке и попросил его благословить меня, сделать Полине предложение. Батюшка улыбнулся, и благословил. А я там же в храме подвел Полиночку к иконе Ксении Блаженной и сделал ей предложение руки и сердца. Полина прослезилась и рассказала, что часто именно у иконы св. Ксении просила соединить её с тем человеком, с которым будет счастлива всю свою жизнь. Венчал нас тот же батюшка в том же храме.



Прошло с тех пор 25 лет. У нас двое взрослых сыновей и две внучки, каждое воскресенье мы ходим всей семьей в храм, а я каждый раз благодарю Бога за послание с того света от мамы, за то, что он дал мне такую нежную, чистую, любящую жену, за моих детей, внучек и за то, что вывел меня на дорогу, по которой хочется шагать. И конечно я молюсь за ту семью, которая, спасла меня в тот роковой день. Правда я не знаю, как их звать, но Бог знает, кому я обязан своей жизнью.

Алексей Васильев



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::. прочитало: 144 | автор: sadovod | 13 декабря 2024 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.