Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. Послание от мамы с того света | Дачный досуг
 Послание от мамы с того света
Здравствуйте, уважаемая редакция и читатели канала «Газета садовод».
Прочитал письмо Ирины Богдановой «Этот случай изменил всю мою жизнь» и решил рассказать о своей истории, которая по моему мнению также может быть поучительной, особенно для молодых людей, которые только вступают на свой жизненный путь.
В раннем детстве меня крестили, и по воскресеньям и праздником мы всей семьей ходили в храм. Это продолжалось лет до 12. Потом я решил, что без Бога жить легче. Родители проводили со мной беседы, но настаивать на посещения храма не стали. Слышал как-то случайно их разговор; папа говорил, что ходить в храм без веры бесполезно, а Господь приведет сына в храм, если это будет надо.
У меня были замечательные, любящие родители. О них у меня только теплые и нежные воспоминания.
Но ушли из жизни они рано, отца не стало, когда мне было 17 лет, а вскоре ушла из жизни и мама, мне тогда исполнилось 19 лет. Я в то время служил в армии. О смерти мамы я узнал из телеграммы от её сестры - моей тёти.
После службы я вернулся в пустую квартиру, устроился на завод подсобным рабочим и начал свою самостоятельную жизнь.
И начал её, признаюсь, с грязного листа. Цель жизни была одна – получение удовольствий. А удовольствия я находил в спиртном и в девчонках. От друзей, а точнее от дружков и подружек отбоя не было. Ведь я жил один, и часто у меня собиралась веселая компания. Расходились порой утром, а иногда запои были по несколько дней. Так продолжалось около двух лет.
Как-то мы нашей «дружной» компанией из 12 человек решили сходить в поход, правильно сказать на пикник. Набрали спиртного, закуски и добрались на электричке в одно уютное красивое место на берегу реки Сестры. Не скрою, вначале было вроде весело, а через несколько часов были уже все сильно пьяны. Я вообще смутно помню, что случилось.
Мне рассказали, что я решил переплыть речку, река Сестра в этом месте была всего метров восемь в ширину. То ли я захлебнулся, то ли не выдержало такой нагрузки сердце, но я пошел ко дну. Дружкам моим было не до меня, но хорошо, что недалеко от нас отдыхала семья: муж с женой и два подростка сына. Они-то и увидели, что со мной случилась беда, и не задумываясь, все бросились в воду. Я, конечно, этого ничего не помню и помнить не мог.
Но как будто во сне, я увидел себя сверху; надо мной суетятся люди, чего-то делают, а рядом, как ни в чем не бывало, сидят на том же месте мои дружки: смеются и обнимаются с девчонками. И вдруг рядом со мной появляется моя мама, нежно рукой подвигает меня к тому месту, где лежу я и говорит: «Только в храме найдешь себя».
И тут я открываю глаза, надо мной суетятся люди, и произносят все: «Жив, жив». Вскоре приехала скорая помощь и меня отвезли с сестрорецкую больницу.
В больнице появилось время подумать о своей жизни, о моих, так называемых, друзьях. И мне стало совсем грустно: мне 22 года, а жизнь потеряла всякий смысл. Я задавал себе вопросы: «Как жить дальше, когда жить не хочется? Зачем меня спасли?»
Сборища с друзьями и подругами не доставляли уже никакого удовольствия, а больше у меня в этой жизни не было ничего и никого. Но я постоянно вспоминал тот сон, где моя мама говорила: «Только в храме найдешь себя». Что бы это значило? Скорее всего ничего, обычный сон.
Через неделю меня выписали, и я в тот же день пошел в храм. Веры у меня никакой не было, но я подходил к иконам по-своему молился, и просил дать ответ на послание мамы. Но были сомнения: ведь я хорошо помнил слова моего отца, который говорил, что ходить в храм без веры бесполезно.
Вечером с криками ко мне завалились друзья с закуской и с водкой, мол, надо отметить твоё второе рождение. А мне пить спиртное и сидеть с ними совсем не хотелось. Я проводил всех в комнату, а сам ушел один на кухню и просидел там целый вечер, вспоминая сон и поход в храм, который мне не дал ответа на мамино послание.
На кухню одна за другой заходили девчонки, предлагали выпить с ними, но мне не хотелось выпивать, и не хотелось общаться.
Вечером я попросил всех уйти, и пока больше не приходить, соврал, что принимаю таблетки, и врач сказал, что нужен покой.
В воскресенье я снова пошёл в храм на службу. Слово мамы, даже во сне для меня был закон.
Я обратил внимание на лица прихожан, это были люди совсем не похожие на моих друзей, спокойные, красивые и сосредоточенные.
 А она стояла у иконы св. Ксении Блаженной и чего-то шептала. На вид её было лет 20, стройная, красивая в платочке и в красивом коричневом платьице. Увидев её, что-то перевернулось в моей душе, таких чувств я прежде никогда не испытывал. Но разве можно знакомиться в храме? Я бросал взгляд на неё в течение всей службы, но подойти так и не решился. А после я регулярно стал ходить в храм, но не по вере, а только для того, чтобы еще раз увидеть её. Она, конечно, замечала мои стыдливые взгляды, и всегда смущенно отворачивалась. Так продолжалось месяца два.
А как-то раз батюшка после службы обратился к прихожанам, с просьбой помочь убрать храм, и я, конечно, остался, надеясь, что и моя незнакомка тоже останется в храме на уборку. И мои надежды оправдались. Мы подметали полы, аккуратно тряпкой протирали иконы. А я кроме всего, любовался её красотой, и её работой: прежде чем протереть икону, она что-то пошепчет, а потом с любовью приступает к своему делу.
После работы батюшка нас всех поблагодарил, а я осмелился подойти к ней, и предложил её проводить до дома. А она смущенно улыбнулась и согласилась. Так мы познакомились, и стали встречаться, и не только в храме. Хотя в храм тоже ходили каждое воскресенье. Я исповедовался и покаялся за мою грязную прошлую жизнь. На душе стало как-то чище и светлее. А моя Полинка нравилась мне с каждым днем больше и больше. Это чистый, светлый человек, с которым мне было легко, тепло, и не хотелось расставаться.
  А спустя месяца два я подошел к батюшке и попросил его благословить меня, сделать Полине предложение. Батюшка улыбнулся, и благословил. А я там же в храме подвел Полиночку к иконе Ксении Блаженной и сделал ей предложение руки и сердца. Полина прослезилась и рассказала, что часто именно у иконы св. Ксении просила соединить её с тем человеком, с которым будет счастлива всю свою жизнь. Венчал нас тот же батюшка в том же храме.

 Прошло с тех пор 25 лет. У нас двое взрослых сыновей и две внучки, каждое воскресенье мы ходим всей семьей в храм, а я каждый раз благодарю Бога за послание с того света от мамы, за то, что он дал мне такую нежную, чистую, любящую жену, за моих детей, внучек и за то, что вывел меня на дорогу, по которой хочется шагать. И конечно я молюсь за ту семью, которая, спасла меня в тот роковой день. Правда я не знаю, как их звать, но Бог знает, кому я обязан своей жизнью.
Алексей Васильев

Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 144 | автор: sadovod | 13 декабря 2024 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 






Реклама



календарь
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Декабрь 2024 (2)
Ноябрь 2024 (3)
Октябрь 2024 (1)
Сентябрь 2024 (1)
Июль 2024 (1)
Июнь 2024 (2)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"