

::. Этот случай изменил всю мою жизнь | Дачный досуг Этот случай изменил всю мою жизнь

Уважаемая редакция, я хочу поделиться одной историей из моей жизни, которая изменила всю мою дальнейшую судьбу. Я думаю, что мой рассказ, мои воспоминания будут интересны и полезны всем, особенно молодым девчонкам, которые только выбирают свой дельнейший путь, друзей и главное, того, с кем пройти рука об руку этот нелегкий жизненный путь.



Это было летом в 1984 г. Мне тогда исполнилось 16 лет. После окончания 9 класса родители отправили меня на дачу в п. Дунай Ленинградской области. Родители работали, и приезжали только по выходным, а мы с моей любимой кошкой Любой на даче жили безвылазно. Кошку Любу я очень любила, и не выпускала её на улицу; а вдруг её кто-нибудь обидит, например соседские собаки, или вдруг она потеряется. Мне казалось, что эта кошка очень умная и понимает меня с полуслова. Поэтому я с ней часто беседовала и делилась своими мыслями и впечатлениями.

Мне нравилось, в отличии от многих моих сверстников отдыхать на даче, очевидно из-за того, что там было много друзей, и с ними мне было интересно и весело. Каждый вечер мы собирались нашей компанией и весело проводили время, ходили на Неву, которая была в километрах четырех от нас, иногда жарили шашлыки, танцевали, и расставаться каждый раз очень не хотелось. И конечно, уже были первые симпатии, а может и влюбленности. Признаюсь, что мне нравился тогда Сережка Белов. Он был красивый, смелый, остроумный и все девчонки, а в нашей компании (их было кроме меня еще трое), по моему мнению, тайно были в него влюблены. Другие мальчишки: Юра и Дима мои ровесники, красивые, стройные, веселые, но почему девчонкам нравился именно Сережа Белов, объяснить трудно.

На соседнем участке с бабушкой летом отдыхал Ваня Богданов, но тот в нашу компанию совсем не вписывался. Ему было тогда 17 лет, он учился на 2 курсе Радиополитехникума, мы над ним посмеивались, называли его бабушкиным внучком. Внимание девчонок он совсем не привлекал: тихий, неразговорчивый, нам казалось трусливый, буркнет мне утром: «Доброе утро, Ира». И идет то капать, то полоть.

Вот то ли дело Сережа, смелый, веселый, красивый.



Это случилось в августе, дни стояли еще жаркие, и мы после отдыха на реке Неве возвращались домой. Еще из дали мы увидели какой-то дым над нашими участками. Появилось в груди какое-то волнение, мы ускорили темп, а затем побежали бегом. Это было ужасно, но горела краша моего дома. Вокруг бегали соседи с ведрами и пытались потушить пламя. Воду черпали из канав и из пруда, который находился от нас метрах в 150.

«Там же Люба!» Вспомнила я, и ужас охватил меня. Я не помню, что я кричала, мне стало так плохо, что даже сейчас вспоминать об этом больно. Мои друзья пытались меня успокоить, но где там, истерика продолжалась.

Вдруг мелькнула чья-то тень, и кто-то впрыгнул в окно горящего дома. В миг в воздухе повисла тишина, только какая-то женщина сзади шёпотом читала молитву. Меня тоже, как холодной водой окатили, кто это, и зачем он полез в горящий дом?

Секунд через сорок из окна выпрыгнул Ванька Богданов, на нем на спине горела рубашка, а в руках он что-то держал. Несколько выплеснутых ведер воды погасили огонь. Ванечка подошел ко мне и протянул мою испуганную Любу. Я обняла Ваню и заплакала.

Сотовых телефонов тогда еще не было, но пожарную машину как-то вызвали, очевидно кто-то сбегал к магазину, там была телефонная будка, а может кто-то сбегал на станцию. Пожарная машина приехала где-то через час, а после приехала скорая помощь и увезла Ваню с ожогами в больницу. А я отдала кошечку Ваниной бабушке и поехала с ним.



Вы спросите, что было дальше?

А дальше мы никогда не расставались. Через 2 года, как только мне исполнилось 18 лет, мы зарегистрировали наш брак и повенчались.

Дом мы построили новый: маленький, но уютный. Причиной пожара предположительно была некачественная проводка.

Нелепо, но я благодарю Бога за тот пожар, который раскрыл мне глаза, определил мою судьбу, подарил мне годы счастливой жизни. У нас трое взрослых детей, а Вани полгода назад не стало. Это был самый смелый, самый красивый, самый хороший человек на всей планете.

Ирина Богданова



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::. прочитало: 100 | автор: sadovod | 21 ноября 2024 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.