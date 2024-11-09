Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. Этот случай изменил всю мою жизнь | Дачный досуг
 Этот случай изменил всю мою жизнь
Уважаемая редакция, я хочу поделиться одной историей из моей жизни, которая изменила всю мою дальнейшую судьбу. Я думаю, что мой рассказ, мои воспоминания будут интересны и полезны всем, особенно молодым девчонкам, которые только выбирают свой дельнейший путь, друзей и главное, того, с кем пройти рука об руку этот нелегкий жизненный путь. 

Это было летом в 1984 г. Мне тогда исполнилось 16 лет. После окончания 9 класса родители отправили меня на дачу в п. Дунай Ленинградской области. Родители работали, и приезжали только по выходным, а мы с моей любимой кошкой Любой на даче жили безвылазно. Кошку Любу я очень любила, и не выпускала её на улицу; а вдруг её кто-нибудь обидит, например соседские собаки, или вдруг она потеряется. Мне казалось, что эта кошка очень умная и понимает меня с полуслова. Поэтому я с ней часто беседовала и делилась своими мыслями и впечатлениями.
 Мне нравилось, в отличии от многих моих сверстников отдыхать на даче, очевидно из-за того, что там было много друзей, и с ними мне было интересно и весело. Каждый вечер мы собирались нашей компанией и весело проводили время, ходили на Неву, которая была в километрах четырех от нас, иногда жарили шашлыки, танцевали, и расставаться каждый раз очень не хотелось. И конечно, уже были первые симпатии, а может и влюбленности. Признаюсь, что мне нравился тогда Сережка Белов. Он был красивый, смелый, остроумный и все девчонки, а в нашей компании (их было кроме меня еще трое), по моему мнению, тайно были в него влюблены. Другие мальчишки: Юра и Дима мои ровесники, красивые, стройные, веселые, но почему девчонкам нравился именно Сережа Белов, объяснить трудно.
На соседнем участке с бабушкой летом отдыхал Ваня Богданов, но тот в нашу компанию совсем не вписывался. Ему было тогда 17 лет, он учился на 2 курсе Радиополитехникума, мы над ним посмеивались, называли его бабушкиным внучком. Внимание девчонок он совсем не привлекал: тихий, неразговорчивый, нам казалось трусливый, буркнет мне утром: «Доброе утро, Ира». И идет то капать, то полоть. 
Вот то ли дело Сережа, смелый, веселый, красивый.

 Это случилось в августе, дни стояли еще жаркие, и мы после отдыха на реке Неве возвращались домой. Еще из дали мы увидели какой-то дым над нашими участками. Появилось в груди какое-то волнение, мы ускорили темп, а затем побежали бегом. Это было ужасно, но горела краша моего дома. Вокруг бегали соседи с ведрами и пытались потушить пламя. Воду черпали из канав и из пруда, который находился от нас метрах в 150. 
«Там же Люба!» Вспомнила я, и ужас охватил меня. Я не помню, что я кричала, мне стало так плохо, что даже сейчас вспоминать об этом больно. Мои друзья пытались меня успокоить, но где там, истерика продолжалась. 
Вдруг мелькнула чья-то тень, и кто-то впрыгнул в окно горящего дома. В миг в воздухе повисла тишина, только какая-то женщина сзади шёпотом читала молитву. Меня тоже, как холодной водой окатили, кто это, и зачем он полез в горящий дом?
Секунд через сорок из окна выпрыгнул Ванька Богданов, на нем на спине горела рубашка, а в руках он что-то держал. Несколько выплеснутых ведер воды погасили огонь. Ванечка подошел ко мне и протянул мою испуганную Любу. Я обняла Ваню и заплакала.
Сотовых телефонов тогда еще не было, но пожарную машину как-то вызвали, очевидно кто-то сбегал к магазину, там была телефонная будка, а может кто-то сбегал на станцию. Пожарная машина приехала где-то через час, а после приехала скорая помощь и увезла Ваню с ожогами в больницу. А я отдала кошечку Ваниной бабушке и поехала с ним.

Вы спросите, что было дальше?
А дальше мы никогда не расставались. Через 2 года, как только мне исполнилось 18 лет, мы зарегистрировали наш брак и повенчались.
Дом мы построили новый: маленький, но уютный. Причиной пожара предположительно была некачественная проводка.
Нелепо, но я благодарю Бога за тот пожар, который раскрыл мне глаза, определил мою судьбу, подарил мне годы счастливой жизни.  У нас трое взрослых детей, а Вани полгода назад не стало. Это был самый смелый, самый красивый, самый хороший человек на всей планете.
Ирина Богданова

Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 100 | автор: sadovod | 21 ноября 2024 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 






Реклама

календарь
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Ноябрь 2024 (2)
Октябрь 2024 (1)
Сентябрь 2024 (1)
Июль 2024 (1)
Июнь 2024 (2)
Май 2024 (2)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"