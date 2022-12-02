

::. Чудеса от Николая Угодника в Новогоднюю ночь | Дачный досуг Чудеса от Николая Угодника в Новогоднюю ночь

Уважаемая редакция, прочитал воспоминание вашего читателя «Новый год на даче вместе с вором». Думаю, что моя история встречи Нового 1995г. была не менее интересна.

Это было 1994 году. Я решил сделать своей девушке Марине предложение. Мы с ней встречались к тому времени уже 2 года. Мне было 24, ей – 21год.

Жизнь моя тогда состояла из 2 частей: первая – это, когда я был с ней, а вторая – когда я ждал встречи с ней, все остальное было второстепенно. Я решил покончить со второй частью и быть всегда с Мариной. Оставался один вопрос: как это сделать оригинальнее, ведь такое, по моему твердому убеждению, должно быть один раз в жизни. После нескольких бессонных ночей, проведенных в раздумьях, было принято решение, сделать предложение Марине в новогоднюю ночь.

Я к тому времени заканчивал учебу в ВУЗе, поступил в который после службы в армии, а Марина уже работала медсестрой. Мои родители всегда встречали Новый год дома в одной и той же компании: мама, папа, мы с сестрой и папина мама, которая к тому времени проживала одна в деревне Зайцево, что находилась в 160 км от нашего дома. В этот раз бабушка приехала к нам вечером 30 декабря.

Справить Новый 1995 год в бабушкином доме в деревне с Мариной и там сделать ей предложение – вдруг пришла мне неожиданно такая идея.

Бабушка меня любила и ключ дала безо всяких условий. Предложение встретить вдвоем Новый год в деревенском доме Марине тоже понравилась, по крайне мере мне так показалось, судя по радостному голосу, звучащему из телефонной трубки. Только 31 декабря было её дежурство в больнице, и заканчивалось лишь в 18-00. О глобальной цели нашей поездки я ей ничего не сказал.

Утром 31 декабря я в первую очередь зашел в храм, и как-то сразу, не знаю почему, подошел к иконе Николая Чудотворца. Я был крещенный в детстве, но в храм заходил очень редко, только тогда, когда надо было чего-нибудь попросить. Вот и сейчас я попросил Николая Чудотворца благословить меня и помочь мне сделать предложение Марине правильно, как это полагается. Молитв никаких я не знал, но помню, своими словами как-то попытался донести до него мою просьбу.

А дальше, как положено: побежал в магазин, купил шампанское, бутылку водки, закуску, зашёл в ювелирной магазин и выбрал Мариночке красивое золотое колечко. Машина у меня тогда была старенькая, пятая модель жигулей, на ней я подрабатывал в свободное от учебы и от встреч с любимой девушкой время. На этой машине и предстояла поездка в деревню Зайцево. Заправив полный бак, к 18-00 я поехал встречать с работы Марину. Она освободилась на несколько минут раньше, и уже ждала меня в вестибюле.

И вот мы едем в деревню. Марина радостная, я, конечно, тоже, но волнение у меня присутствовало. Дорога в Зайцево проходила по шоссе, а потом надо было свернуть, и по негрунтованной дороге проехать км 20. В том направлении находились всего два населенных пункта: через 15 км поселок Николаевка, а еще через 5 км наша деревня Зайцево, а дальше тупик, вернее озеро, но дорога на этом заканчивалась.

Было 8 вечера, когда мы свернули с шоссе на эту дорогу, слева и справа темный лес. Настроение прекрасное, я поглядываю то на дорогу, то мою Маринку, она на меня. И вдруг из леса прямо перед машиной выскакивает заяц. Я резко нажал на тормоза, машину закрутило и……….. выбросило в сторону.

Я взглянул на Марину, по её глазам было видно, что со мной ей ничего не страшно, она чувствует себя под надежной защитой.

Я вышел из машины, картина не обнадеживала: задние ведущие колеса повисли над канавой, а моя Лада всем днищем лежит на снегу. Выбраться из этой ситуации можно было только с чьей-то помощью. Но до ближайшей деревни было км 10, машины по этой дороге проезжают не часто, а вечером 31 декабря может и вообще никто не поедет. Слава Богу, двигатель работает, в машине печка работает, но бензина оставалось тоже не так много.

Но делать нечего, остается только ждать попутных машин, может кто-то вытащит нас на веревке.

Но никто не проезжал, время бежало и до Нового года оставалось всего 40 мин. «Видать до утра уже никого не будет» - подумал я, и принял решение закрыть машину и двигаться по направлению к поселку Николаевка. Только мы вышли из машины, видим, слепящие фары, которые двигаются в нашу сторону. Увидев нас, водитель остановил машину. Из неё вышел мужчина. Было темно, и мы не сразу заметили, что он в рясе. «Батюшка, помогите нам!» - в один голос произнесли мы с Мариной. Батюшка осмотрел наш аварийный транспорт. «У вас есть трос?» «Нет» «И у меня нет, садитесь ко мне в машину, утром придумаем чего-нибудь». - произнес наш спаситель. Моя Лада уже была закрыта, сумка с продуктами у меня в руках, мы сели в машину и поехали.

«Причащал больного на дому, сейчас еду в храм на службу.» - произнес батюшка: «Мы с прихожанами решили встретить Новый год в храме. В 00 часов начнем литургию, присоединяйтесь к нам».

Нам просто ничего не оставалось делать, можно было, конечно, достать закуску и Встретить Новый год на улице, но этот вариант нас не радовал, и поэтому мы согласились.

Машина подъехала к деревянному храму. Прихожане ждали батюшку, «Отец Николай приехал». «Батюшка благословите» - раздавались вокруг голоса.

Так мы вместо бабушкиного дома в деревне попали на службу в храм Николая Чудотворца. Чувство, которое я испытал, сложно описать: было как-то уютно, тепло и радостно. Вопреки всем слухам об унылых лицах православных христиан, лица людей казались красивыми, радостными и приветливыми. Батюшка предложил нам исповедоваться. Мы не знали, как это делать, но отец Николай задавал нам вопросы, а мы отвечали. Какие вопросы, рассказывать не буду, ведь на то она и тайна исповеди. Но после этого таинства я ощутил облегчение, как будто какой-то огромный груз слетел с меня.

Служба шла чуть больше часа, в конце – причастие и проповедь.

Мы забыли, что в сумке у нас закуска и спиртное, а машина брошена на дороге, уходить от сюда никуда не хотелось. Но оказалось, что уходить было рано. После службы прямо в храме мужчины поставили столы, на них самовары. Женщины достали приготовленные салаты, огурцы, помидоры. Мы с Мариной тоже достали из сумки бутерброды с колбасой, но нам тут же объяснили, что у православных крестьян до 7 января пост, мясное есть оказывается нельзя.

Разговоры за столом были обычные: о родных, друзьях, о работе, задавали батюшке вопросы, а он как-то легко и понятно на них отвечал. В этой компании было тепло и уютно. Я взглянул на Маринку, лицо её светилось от радости. И вдруг взгляд мой остановился на иконе Николая Чудотворца. Он будто бы смотрел на меня, и чего-то ждал. Я вспомнил, что перед поездкой я попросил Николая Чудотворца благословить меня, и помочь мне сделать предложение Марине правильно, как это полагается.

И вот он ответ.

Мы с Мариной каким-то непонятным образом очутились в храме Николая Чудотворца, исповедовались и причастились у о. Николая.

Я достал из сумки коробочку, в которой лежало приготовленное кольцо, протянул Маринке, и сказал: «Я люблю тебя Мариночка, будь моей женой». А она ничего не сказала, заплакала, обняла меня и прошептала на ухо: «……….», а вот что прошептала, я вам не скажу.

Ночевали мы в доме у одной старушки. Моя машина всю ночь ждала нас стоя двумя колесами в канаве. Утром мы с местным трактористом Василием вытащили её на тросе трактором. Слава Богу никаких поломок не было, а если бы и были, это разве главное?

Через 3 месяца была наша свадьба, а венчал нас о. Николай в храме Николая Чудотворца в поселке Николаевка.

Н. Белов

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::. прочитало: 116 | автор: sadovod | Сегодня, 14:13 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.