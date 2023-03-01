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::. Самая лучшая рассада помидоров была у моей бабушки | томаты / На подоконнике
 Самая лучшая рассада помидоров была у моей бабушки
Дачу мои родители получили в 1983 году, они оба тогда работали на железной дороге, а я учился в первом классе. Домик построили небольшой размером 6Х4 м + небольшая веранда. Строили не долго по тем временам, всего 3 года. Мама занималась цветами, а бабушка приехала на дачу один раз и после этого не приезжала. Папа после строительства дома решил завалить нас свежими экологически чистыми овощами. Все вместе мы вскопали целину, сделали грядки. Папа купил теплицу, вернее какие-то трубки и полиэтиленовую пленку, собрал эти трубки, получился каркас, а сверху специальными зажимами прикрепил пленку. В теплице он посадил огурцы, а на грядках росли редиска, морковка, лук и картошка.
Но я хотел рассказать не об этом, а о том, как наша бабушка стала главным агрономом.
На следующий год папа решил вырастить в теплице помидоры. Посеял семена на рассаду в конце февраля, очень радовался, когда появились всходы. Сам поливал настоянной водой, чем-то подкармливал. Нас к уходу за рассадой не допускал. К середине мая рассада бала высокая, примерно 1,5 м, тонкая, а внизу висели желтые цветочки. В выходные папа её упаковал, привязал к какой-то палочке, и мы на электричке отвезли рассаду на дачу. Кстати, в электричке наша рассада была не самая высокая.
Помню, папа посадил её как-то лежа, она сразу стала меньше, но папе виднее. Через неделю, это был конец мая, мы снова приехали на дачу. Оказывается, 3 дня назад, как сказал сосед, ночью температура воздуха опускалась до
-4оС, и рассада вся до единого листочка погибла. Домой приехали мы расстроенные, особенно папа. Он твердо решил, и пообещал нам, что больше никогда не будет выращивать помидоры, дело это неблагодарное.
И тут бабушка, очевидно, чтобы успокоить нас, сказала, что возьмет эту функцию на себя, если конечно позволит папа.
Папа тогда был этой идее только рад.
Бабушка взялась сразу за подготовку к следующему сезону: накупила разных книг по садово-огородной тематике, купила какой-то прибор для измерения кислотности почвы, попросила папу смастерить из старых досок компостный ящик, куда мы потом складывали все сорняки, кухонные отходы, бумагу и даже туалет.
Осенью компост еще не был готов, поэтому бабушка посадила на то место, куда планировали ставить теплицу в следующем году (каждый год теплицу папа разбирал) озимую рожь. Предварительно, под папину перекопку внесла в почву доломитовую муку. На этом осенние работы закончились.
А весной бабушка, начитавшись садово-огородной литературы, посеяла семена помидоров в самом конце марта, а когда появились всходы, она отправилась жить на дачу. Как она объяснила, только там можно вырастить настоящую рассаду. Почву для рассады она купила в магазине, это потом, в последующие годы она почвогрунт готовила самостоятельно: ведро компоста, ведро речного песка, стакан золы и ведро земли с грядок, но не с тех, где росли помидоры. В качестве горшочков использовались коробки из-под молока.
А секрет бабушкин заключался в следующем: днем рассада стояла в комнате у окна, которое выходило на южную сторону, а на ночь выносилось на веранду, где температура воздуха была значительно ниже. Бабушка это объясняла, что в природе ночь всегда холоднее дня.
Как только появились 2 настоящих листочка, из общей коробки бабушка какой-то щепкой пересаживали рассаду в отдельные коробочки, и на 1/3 прищипывала корешок. Поливала рассаду теплой водой, главное, чтобы ком земли не пересыхал. А в мае попросила папу собрать теплицу. Затем рассада была перенесена теплицу, но бабушка следила за прогнозом, и как только ночью обещали понижение температуры воздуха ниже 10оС, рассада переносилась на веранду.
2 раза рассаду подкармливала слабым раствором азофоски: первый раз через 2 недели после пересадки в горшочки, а второй раз за неделю до высадки рассады в теплицу. Рассада была действительно крепкой и здоровой, низкой, листики зеленые, ствол толстенький, и как сказала бабушка, рассада закаленная. В середине мая папа перекопал почву в теплице и заделал рожь в почву, а первого июня рассаду высадили в теплицу. Урожай помидоров был очень хороший, ели свои помидоры до конца ноября. Консультироваться к бабушке потом приходили все соседи. Потом она мне передала свой опыт, теперь помидорами занимаюсь я, но у бабушки они были вкуснее.
Андрей Мальцев (Московская обл.)
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::. прочитало: 447 | автор: sadovod | 22 марта 2023 | Комментариев 0 |
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