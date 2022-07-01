Древесные отходы в огороде. Вред или польза?

Кора и опилки древесных пород содержат азота – 0,2-0,5, фосфора – 0,05-0,15, калия – 0,45, окиси кальция – 2,5% на абсолютно сухое вещество. Но все эти элементы находятся в трудноразлагающихся органических соединениях.

Внесение в почву свежих опилок и коры на начальном этапе принесет больше вреда растениям, чем пользы. Польза заключается в улучшении структуры почвы. Почва становится более влаго- и воздухопроницаемой. А вот об отрицательных сторонах внесения древесных отходов можно говорить дольше.

А именно:

- элементы питания находятся в недоступной для растений форме;

- в состав древесных отходов входят смолы и другие неполезные для растений соединения;

- водная вытяжка как из коры, так и из опила характеризуется кислой реакцией среды, рН 4,0-4,9, соответственно внесение древесных отходов в почву вызывает подкисление почвы.

- Внесенные в почву древесные отходы начинают разлагаться почвенной микрофлорой, которая поглощает азот и частично фосфор из древесных отходов и из почвы, составляя конкуренцию растениям, а порой оставляя их без азотного питания.

Но не следует торопиться выбрасывать или сжигать древесные отходы. Все отрицательные свойства опилок и коры можно устранить простым способом, а именно компостированием.

Вот только кору перед компостированием следует измельчить, иначе разложение её микроорганизмами будет происходить очень долго. Слой древесных отходов перекладывают слоями азотосодержащих компонентов: безподстилочным навозом, птичьем пометом, скошенной травой или сорняками. Улучшит питательную ценность компоста внесение в компостируемую массу фосфорной муки, золы.

Готовые компосты имеют в сухом остатке общего азота – 1,3-2,7%, фосфора – 1,3-2,6%, калия – 0,7-1,5%, рН водной суспензии 6,8 – 7,5.

По своей эффективности такие компосты несколько уступают торфонавозным, однако их действия более растянуты, иногда их последействие проявляется ещё и на 9-10 год после внесения. Способы и нормы использования компостов на основе коры и опилок такие же, как и торфонавозных компостов.

Ну а как использовать компост, знает каждый огородник, а все растения на внесение компоста отзываются увеличением урожая.

П. Соколов







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