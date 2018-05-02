Цинния: посадка и уход

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Тот, кто однажды решит посадить очаровательную циннию на своей клумбе, уже никогда не откажется от ее выращивания. Ведь этот однолетний цветок покоряет не только своими восхитительными соцветиями, которые могут быть окрашены в самые разнообразные оттенки, но также невероятной неприхотливостью в уходе и необычайно длительным периодом цветения.

В роду циннии существуют около 20 видов однолетних и многолетних растений, но климатические условия нашей зоны позволяют культивировать только однолетнюю циннию изящную и циннию узколистную. Эти два вида дали жизнь огромному количеству сортов, отличающихся друг от друга высотой и окрасом соцветий. Все эти растения радуют непритязательностью в уходе, завидной засухоустойчивостью и беспрерывным цветением на протяжении нескольких месяцев, которое заканчивается лишь с приходом осенних заморозков. Сортовой ассортимент циннии поражает разнообразием форм и расцветок соцветий, поэтому украсить сад можно с помощью только одного этого цветка, отказавшись от выращивания более капризных цветочных культур.

Этот быстрорастущий однолетник размножается семенами, которые можно высевать сразу в открытый грунт с приходом устойчивого потепления. Но так как зацветает цинния только через 2,5 месяца после появления всходов, имеет смысл посеять семена на рассаду, к посадке которой приступают в апреле. Цинния – растение теплолюбивое, поэтому рассаду высаживают в открытый грунт только, когда полностью минует угроза возвратных весенних заморозков. Исходя из этого, каждый садовод должен самостоятельно определиться, когда он сможет высадить растения на грядку – в зависимости от погодных условий своего региона проживания. Определяющим фактором станет возраст рассады, готовой к пересадке в грунт – это 30-40 дней с момента появления всходов. Слишком ранний сев нежелателен – это приведет к сильному вытягиванию сеянцев, которые окажутся неспособны порадовать вас достойным цветением.

Семена лучше сразу высаживать в отдельные стаканчики, чтобы в дальнейшем растения могли избежать повреждений корневой системы – при таком подходе они порадуют вас более активными темпами роста. Посевной материал лучше использовать свежесобранный - такие семечки наклюнуться уже через 2-3 дня. Через 3-4 года после сбора они теряют свою всхожесть – старые семена могут прорастать до 10 дней.

Чтобы исключить выпад растений при посадке в отдельную тару, имеет смысл намочить семена до наклевывания во влажной ткани и оставить в теплом месте при температуре +22-25°С. С появлением зачатков корешков семена незамедлительно высаживают в подготовленную тару, которую предварительно заполняют рыхлым плодородным почвенным субстратом и проливают водой. При посадке семена заглубляют в почву на 1 см.

С появлением на поверхности петелек всходов стаканы необходимо переставить на самый светлый подоконник. В пасмурную погоду сеянцы потребуют обязательного досвечивания фитолампами, светодиодными или люминесцентными светильниками – это предотвратит их вытягивание. Поэтому заранее позаботьтесь о наличии дополнительной подсветке в месте, где будет стоять рассада. Если же сеянцы все-таки вытянулись, засыпьте легкой почвой свободное пространство в стаканах, заглубив растения не выше семядолей, или же пересадите их с заглублением в более глубокую тару.

Рассаду поливают своевременно отстоянной водой комнатной температуры и, если сеянцы растут медленно, дают подкормку комплексным препаратом по инструкции. Важным моментом является закаливание растений. Его начинают осуществлять, вынося растения на лоджию, как минимум за 10 дней до предполагаемой даты высадки растений в грунт.

Закаленные растения высаживают в грунт на заранее подготовленную грядку, расположенную на открытом солнечном месте. Рассаду сажают с интервалом 30-35 см, аккуратно переваливая ее вместе с земляным комом в лунки. Залогом пышного цветения этой культуры станет наличие достаточного количества питательных веществ в почве, поэтому ради этого буйства красок стоит заблаговременно заправить почву удобрениями. Для этого под перекопку на каждый м2 грядки вносят по 2/3 ведра перегноя или компоста и по 2 ст.л. нитрофоски. Если почва на участке кислая, еще с осени потребуется провести ее известкование – цинния гораздо лучше развивается на почве с нейтральной или слабощелочной реакцией. Если этого сделано не было, добавьте под весеннюю перекопку на каждый м2 по 200-400 г древесной золы или доломитовую муку по инструкции.

Цинния засухоустойчива, но все же не стоит забывать регулярно поливать растения. Кроме этого понадобиться рыхлить междурядья на грядке и выпалывать сорняки. Спустя 10-14 дней после высадки в грунт растения подкармливают раствором коровяка (1:10) или мочевины (1 ст.л. на 10 л воды), а в период цветения дает еще 2 подкормки любым полным минеральным препаратом по инструкции.

Для получения более пышных кустиков нужно периодически прищипывать верхушки побегов циннии: при таком подходе растение выпускает многочисленные пасынки и формирует гораздо больше соцветий.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 198 | автор: sadovod | Вчера, 09:23 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.