|Ландыш – лилия долин
ЛАНДЫШ—прелестный весенний цветок, своим изяществом и изумительным ароматом с давних времен привлекает внимание людей.
Любопытно, что в этом роде всего один вид - известный нам ландыш майский. В древних сказаниях ландыш считался цветком богини весны и лучезарного солнца.
В пасхальные праздники молодежь украшала себя ландышами, обмен букетиками ландышей между девушкой и парнем означал взаимную симпатию. Бросить ландыши на землю или, еще хуже, ступить на них ногой обозначало антипатию, отвращение. Красные ягоды - плоды ландыша считали слезами, которыми ландыш провожает весну.
В христианских сказаниях ландыши произошли от слез, пролитых Богородицей у креста, на котором был распят ее сын. Целебное значение приписывалось ландышу с давних времен из-за формы его цветков, напоминающих капли. Впоследствии лекарственное значение этого растения было доказано медициной. Ландышевые капли- известное сердечное лекарство, регулирующее работу сердца, успокаивает сердцебиение. Цветки ландыша используют в парфюмерии для изготовления духов, одеколонов. Надо знать, что ландыши ядовиты, у человека появляется тошнота, головокружение, а скот, поев их, может погибнуть.
Заросли ландыша в наших местах значительно уменьшились, так как неумеренный сбор цветков для продажи приводит в повреждению корневища. Поэтому сейчас ландыш внесен в Красную книгу охраняемых растений, и его сбор запрещен.
Т. ТАМБЕРГ
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