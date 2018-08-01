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::. Ландыш – лилия долин | Цветоводство
Ландыш – лилия долин
ЛАНДЫШпрелестный весенний цветок, своим изяществом и изумительным ароматом с давних времен привлекает внимание людей.
Любопытно, что в этом роде всего один вид - известный нам ландыш майский. В древних сказаниях ландыш считался цветком богини весны и лучезарного солнца.
В пасхальные праздники молодежь украшала себя лан­дышами, обмен букетиками ландышей между девушкой и парнем означал взаимную симпатию. Бросить ландыши на землю или, еще хуже, ступить на них ногой обозначало антипатию, отвращение. Красные ягоды - плоды ландыша считали сле­зами, которыми ландыш про­вожает весну.
В христианских сказаниях ландыши произошли от слез, пролитых Богородицей у креста, на котором был распят ее сын. Целебное значение приписы­валось ландышу с давних вре­мен из-за формы его цветков, напоминающих капли. Впослед­ствии лекарственное значение этого растения было доказано медициной. Ландышевые капли- известное сердечное лекар­ство, регулирующее работу серд­ца, успокаивает сердцебиение. Цветки ландыша используют в парфюмерии для изготовления духов, одеколонов. Надо знать, что ландыши ядовиты, у человека появляется тошнота, голово­кружение, а скот, поев их, может погибнуть.
Заросли ландыша в наших местах значительно уменьши­лись, так как неумеренный сбор цветков для продажи приводит в повреждению корневища. По­этому сейчас ландыш внесен в Красную книгу охраняемых рас­тений, и его сбор запрещен.
Т. ТАМБЕРГ
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::. прочитало: 71 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 |
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