



::. Как ускорить цветение орхидеи? | Цветоводство Как ускорить цветение орхидеи?

Каждому любителю детективного жанра хорошо знакомы захватывающие романы Рекса Стаута и уж, конечно же, известен ему главный герой этих романов - колоритный Ниро Вульф - угрюмый интеллектуал, гениальный сыщик, гурман и... страстный любитель орхидей. Эти экзотические растения - непременный и самый яркий атрибут тропической флоры; науке известны тысячи видов орхидей. Великолепная асимметричная форма их цветков привлекает множество поклонников во всем мире. Они могут иметь самую необычную окраску и размеры, а завораживающий аромат орхидей стал легендой. Интересно, например, что ванилин, широко используемый в кондитерском деле, есть не что иное, как высушенные и перемолотые плоды одной из тропических лианообразных орхидей.



В наших северных широтах лесные орхидеи встречаются крайне редко, их видовой состав здесь крайне малочислен, все они являются исчезающими растениями и занесены в Красную книгу. Однако все больше появляется любителей культурного разведения лесных орхидей на садовых участках. Конечно, это тяжелый и кропотливый труд, который отнимает массу времени и сил, требует определенных материальных затрат. Но все же не настолько больших, чтобы их мог позволить себе лишь преуспевающий нью-йоркский сыщик. Так что не следует думать, что разведение орхидей - удел обеспеченных граждан, у которых уйма свободного времени. Выращивают их и те, для кого садовый участок - в основном средство пополнения семейного бюджета. Ведь мало того, что Вы получаете громадное моральное удовлетворение от сознания того, что внесли свой вклад в дело спасения редких, исчезающих видов растений, Вы получаете возможность любоваться их формой, цветом и вдыхать сказочный аромат. Находится немало желающих приобрести эти экзотические цветы: поинтересуйтесь на досуге, сколько стоит в цветочном магазине даже самый заурядный экземпляр!



Вырастить на участке лесные орхидеи по силам любому садоводу. Среди знакомых автора этого материала есть одна семейная пара, которая, помимо традиционных огородных овощей и садовых цветов, уже более десяти лет выращивает на своем участке в нашей области лесные орхидеи. Конечно, поначалу выращенные цветы услаждали лишь их собственный взор, а также преподносились в подарок друзьям и знакомым. Теперь орхидеи стали для терпеливых садоводов немаловажной статьей доходов.

В выращивании лесных орхидей есть свои сложности. Вот некоторые из них. Все орхидеи растут на богатой гумусом почве, не переносят яркого света, любят тень. Но что самое важное - в почве должны быть специальные микроскопические грибки, помогающие росту и развитию этих удивительных цветов.

Для начала необходимо создать на участке естественную тень: на то место, где будут расти орхидеи, обычно сажают лесные папоротники, щитовник, орляк, страусник, на видоизмененных корневищах которых и поселяются микроскопические грибки, необходимые орхидеям. Осенью в основание шейки папоротника высеваются семена Орхидей, они прорастают на следующий год, весной. Папоротники, как правило, трогаются в рост раньше и к моменту вегетацииорхидей уже успевают образовать естественное затенение.

Самым малопривлекательным из жизни лесных орхидей как садовых растений является то, что в природе орхидеи дарят нам цветоносы только на двенадцатый - восемнадцатый год своей жизни! Можно ускорить рост сеянцев, для чего достаточно смешать семена с лесной почвой в соотношении 1:1 или обработать их гибберреллином. Но даже в таком случае удается получить цветущие экземпляры лишь на пятый-седьмой год. Согласитесь, что это довольно большой срок, и мало кто сможет запастись достаточным терпением, ведь за это время даже большое эстетическое чувство может угаснуть. Да и для тех, кто намерен выращивать орхидеи на продажу, это довольно долгосрочный проект.

А вот уже упомянутым выше садоводам из нашей области удалось, образно выражаясь, "обмануть природу". У них все лесные орхидеи, выращенные из семян, зацветают на третий-пятый год, а некоторые единичные экземпляры -даже на второй! Как же они этого добиваются?

Оказывается, для этого нужно осенью собрать семена и высеять их в чашки, заполненные речным песком, сапропелем и верховым торфом в равных пропорциях. Сверху чашки накрываются небольшим количеством лесной почвы и размещаются в прохладном месте (температура должна составлять несколько градусов ниже нуля по Цельсию). Так орхидеям предстоит пережить зиму.

Весной, после схода снега, эта смесь, предварительно извлеченная из чашек, закладывается в шейки папоротников. И, если позволит погода, и снег не выпадет вторично (что довольно часто случается в наших краях), уже через неделю Вы увидите первые тонкие всходы. А спустя месяц, когда сеянцы окрепнут, необходимо произвести кальциевую подкормку - в почву вносят мел или костную муку из расчета около 10 грамм на квадратный метр. К осени многие растения успевают сформироваться. А еще через год-два Вы будете иметь все шансы полюбоваться их великолепными цветками.

Красавин М.Ю.

Газета «САДОВОД»

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: БЕЛОКРЫЛКА И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ

Липарис: выращивание и виды липариса

СЕВЕРНЫЕ ОРХИДЕИ

ОРХИДЕЙНАЯ ЛИХОРАДКА: ДВЕСТИ ЛЕТ СПУСТЯ

ГУДАЙЕРА – северная орхидея

::. прочитало: 97 | автор: sadovod | Вчера, 11:57 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.