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::. БЕЛОКРЫЛКА И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ | Здоровье дачного участка
БЕЛОКРЫЛКА И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ
В последнее время одним из самых опасных вредителей растений в закрытом грунте стала тепличная белокрылка. Помимо садово-огородных растений, она не прочь полакомиться и комнатными, кроме кактусов, бегоний, орхидей и цикламенов.
Личинки тепличной белокрылки высасывают сок из листьев, после чего те желтеют и скручиваются. Бабочки белокрылки очень похожи на чистотеловую и жимолостную, но, в отличие от них, крылья у нее белые, без пятнышек, и размер - около 2 мм. Тело у тепличной белокрылки имеет светло-желтую окраску. Если жимолостная и чистотеловая белокрылки в закрытом грунте повреждают лишь сорняки, то тепличная, как саранча, уничтожает все подряд, поэтому к ней необходимо применять решительные меры. Весьма эффективен такой способ борьбы с белокрылкой. На стенах теплицы желтой яркой краской рисуют квадраты размером 20x20 см (можно и чуть больше), после высыхания краску покрывают тонким слоем технического вазелина, солидола или другого минерального масла. Бабочки-белокрылки, развивающиеся летом и в открытом грунте (хотя зимуют только в теплицах), летят на яркие квадраты и прилипают к их поверх-ности.
Кстати, ядохимикаты, имеющиеся в продаже, против этого вредителя не действуют, поэтому за несколько дней до посадки в теплицах следует удалить все зеленые и увядшие части растений (нельзя их складывать и в расположенные неподалеку компостные кучи). Через два-три дня вредители погибнут. Эти простые меры предосторожности помогут вам сохранить растения и ваш будущий урожай.
К. ВЕРШИНИН, кандидат с/х наук
Газета "Садовод"
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