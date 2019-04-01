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::. Место для хосты | Цветоводство
Место для хосты
Все виды хосты - неприхотливые растения. Для нее пригодны любые хорошо обработанные и удобренные садовые почвы. Но для того чтобы хоста показала себя во всей красе, нужно посадить ее в легкую супесчаную или суглинистую слабокислую почву с добавлением перегноя. Хосты хорошо растут в тени и полутени. Нежелательна излишняя сырость. Необходимо поверхностное мульчирование перегноем, который является к тому же прекрасным удобрением.
Пересаживать, делить хосту нежелательно, так как она набирает декоративность очень медленно (4-5 лет). В возрасте 8-10 лет она выглядит прекрасно и не теряет своих достоинств, оставаясь на одном месте 20-25 лет. Но если, по каким-то причинам, вы все-таки хотите пересадить растение, то это можно сделать в течение всего лета.
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::. прочитало: 136 | автор: sadovod | Вчера, 17:14 | Комментариев 0 |
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