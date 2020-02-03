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::. Астра через рассаду: основные правила | Цветоводство
Астра через рассаду: основные правила
Астру можно назвать классической цветочной культурой, которую приглашают на приусадебный участок почти все садоводы. Одним дачникам нравятся многолетние астры, другим – однолетние, а третьи любовно выращивают и те, и другие. Вы тоже загорелись желанием посадить это чудное растение? Мы расскажем с чего начать.
Многолетние сорта астры можно размножить как вегетативным, так и семенным способом, однолетники размножаются только семенами. Выращивание многолетних и однолетних астр из семян происходит одинаково: их либо сразу высевают на грядку под зиму или весной с приходом устойчивого потепления, либо обращаются к рассадному способу. Последний вариант предпочтителен для обеих разновидностей.
Многолетники, высеянные на рассаду в марте и высаженные в грунт в мае-июне, успевают за сезон окрепнуть и в следующем году пышно зацветают. Однолетние астры соглашаются порадовать своими прелестными соцветиями только через 2,5-4 месяца после всходов (период ожидания зависит от сорта), поэтому рассадный метод выращивания позволяет приблизить момент цветения. Раннецветущие однолетники в средней полосе высевают на рассаду в конце марта, поздние сорта можно высевать в начале или середине месяца, учитывая, что на прорастание семян уйдет 1-2 недели, а сеянцам потребуется 1,5-2 месяца, чтобы подготовиться к высадке в грунт. В северных регионах эти сроки сдвигаются на пару недель: при слишком длительном пребывании в домашних условиях астры начинают чахнуть, а ранняя высадка рассады в грунт чревата проблемами – эта культура не переносит возвратных заморозков и чахнет в промозглую погоду.
Избежать разочарований помогут свежие семена – посевной материал этой культуры быстро теряет всхожесть. Идеальным вариантом станут семена, собственноручно собранные прошедшим летом – всходы будут быстрыми и дружными. Если своих семян нет, приобретайте их только у проверенного производителя и обязательно обращайте внимание на срок годности.
Сеянцы астры – создания капризные, которые очень плохо реагируют на тяжелый грунт и застой влаги в прикорневом слое. По этой причине для выращивания рассады важно подобрать рыхлый, пористый субстрат, который не будет «закисать», обеспечит приток воздуха к корешкам и сведет риски поражения растений черной ножкой к минимуму. Грунт при этом должен быть плодородным, содержащим комплекс гуминовых соединений, макро- и микроэлементов, необходимых сеянцам на начальном этапе развития. Для этих целей подойдет качественный покупной субстрат для цветочных культур либо почвосмесь, самостоятельно приготовленная из равных частей перегноя, низинного торфа и промытого речного песка. В последнем случае на 10 л смеси добавляют 2 ст. золы и 2 ст.л. нитрофоски, что повышает питательную ценность грунта и нейтрализует его кислотность.
Обеззараженные в растворе марганцовки или фунгицида семена высевают в ящик или контейнер глубиной 5-6 см с увлажненным грунтом, присыпают слоем почвы 0,5 см, прикрывают тару стеклом и держат при +20-22°С. При таком способе посадки сеянцы потребуется в фазе 3-4 настоящих листьев распикировать в отдельные емкости. Чтобы этого избежать, можно посеять семена сразу в отдельные стаканы или горшочки. В этом случае можно в каждый стакан положить по 2-3 семени, а позднее оставить самый сильный росток, либо сначала прорастить посевной материал во влажной ткани, а потом с помощью пинцета посадить в каждый стакан по одному наклюнувшемуся семени.
С появлением петелек всходов нужно убрать стекло и выставить сеянцы на самый светлый подоконник. Поскольку в марте-апреле часто стоит пасмурная погода, над подоконником закрепляют светодиодный или люминесцентный светильник (а лучше фитолампу), с помощью которого доводят длину светового дня до 12-14 ч в сутки – при таком подходе сеянцы не будут вытягиваться.
С этой же целью в первые 7-10 дней рассаду нужно выдержать при +13-15°С, чтобы она перенаправила силы на развитие корневой системы. В последующем растениям предоставляют более комфортные условия: +18-20°С днем и +14-16°С ночью.
Поливать сеянцы нужно умеренно, избегая переувлажнения грунта – в рассадной таре обязательны должны быть дренажные отверстия, которые будут выводить лишнюю влагу. Для полива используют только отстоянную воду комнатной температуры и проводят процедуру после подсыхания верхнего слоя почвы.
Если рассадный грунт был насыщен питательными элементами в достаточном количестве, сеянцы можно не подкармливать – избыток удобрений плохо скажется на будущем цветении. Если малыши выглядят угнетенными, их можно покормить любым жидким органоминеральным препаратом по инструкции. Поддержки требуют и распикированные сеянцы: спустя 7-10 дней после травмирующей процедуры их угощают раствором аммиачной селитры (1 г на 1 л воды).
Высадку закаленной рассады в грунт проводят, только когда полностью минует угроза заморозков и воздух прогреется до +18-20°С. При таком подходе растения быстро адаптируются на новом месте и в скором времени порадуют пышным цветением.
Кудрина Ирина




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::. прочитало: 126 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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