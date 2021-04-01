

::. Уход за комнатными цветами в мае | Цветоводство / На подоконнике Уход за комнатными цветами в мае

В мае необходимо защищать от палящего солнца цветы на южном окне. В полуденные часы растения притеняйте. Чаще и обильнее поливайте растения, особенно если стоит сухая погода.

Быстро растущие и развивающиеся виды подкармливайте 2 раза в месяц, медленно растущие – раз в месяц слабым раствором (0,05-0,1%-м) полного минерального удобрения. У быстрорастущих бегоний, фуксий, пеларгоний, жасмина прищипните верхушки, чтобы цветение было обильнее, полностью или наполовину удалите жировые побеги.

Окорененные черенки комнатных растений (бегонии, пеларгонии, сенполии и др.) пересадите в горшки. В ясную погоду обильно поливайте растения. Когда минует опасность заморозков, часть комнатных культур вынесите на балкон, открытую веранду или в сад. В первую очередь выставьте на воздух наиболее выносливые холодостойкие растения (лавр, цитрусовые, олеандр и др.). Более чувствительные к холоду горшечные цветы выставляйте на балкон позднее.

Пальмы, почти все папоротники и теплолюбивые лиственные виды обычно оставляют на все лето в комнатах, притеняя от полуденных лучей солнца и регулярно поливая теплой водой. Почву в горшках время от времени рыхлите.

Подкормки давайте раз в месяц 0,05-0,1%-м раствором полного минерального удобрения или настоем коровяка (1:20). Отцветшие цикламены, начавшие сбрасывать листья, поставьте в самое прохладное место комнаты или вынесите в наиболее затененный уголок сада, изредка поливайте до начала нового роста. Наведите порядок на балконах и лоджиях: выбросьте рухлядь, скопившуюся за осень и зиму, проверьте целостность контейнеров, почистите их и наполните свежей землей.

Для посадки в цветочные ящики подбирайте сильную и хорошо развитую рассаду. Составьте план всех посадок. Многие однолетние растения можно высаживать с бутонами; астры, маргаритки, виолу – в цветущем состоянии, если из-за погодных условий высадить их раньше невозможно. Растения высаживайте вечером или в пасмурные дни вместе с комом земли. В жаркие дни поливайте ежедневно, лучше рано утром или поздно вечером, опрыскивайте водой комнатной температуры. Оберегайте высаженные растения от за[1]морозков, закрывая на ночь пленкой.

Комнатные и балконные растения ежедневно осматривайте, содержите в чистоте, своевременно удаляйте поврежденные и сухие листья, слабые побеги, рыхлите верхний слой почвы, протирайте листья от пыли, устраивайте иногда «душ» для ваших зеленых питомцев.

А. Гринталь, канд. биол. наук









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::. прочитало: 99 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.