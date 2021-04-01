Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. Уход за комнатными цветами в мае | Цветоводство / На подоконнике
Уход за комнатными цветами в мае
В мае необходимо защищать от палящего солнца цветы на южном окне. В полуденные часы растения притеняйте. Чаще и обильнее поливайте растения, особенно если стоит сухая погода.
 Быстро растущие и развивающиеся виды подкармливайте 2 раза в месяц, медленно растущие – раз в месяц слабым раствором (0,05-0,1%-м) полного минерального удобрения. У быстрорастущих бегоний, фуксий, пеларгоний, жасмина прищипните верхушки, чтобы цветение было обильнее, полностью или наполовину удалите жировые побеги.
Окорененные черенки комнатных растений (бегонии, пеларгонии, сенполии и др.) пересадите в горшки. В ясную погоду обильно поливайте растения. Когда минует опасность заморозков, часть комнатных культур вынесите на балкон, открытую веранду или в сад. В первую очередь выставьте на воздух наиболее выносливые холодостойкие растения (лавр, цитрусовые, олеандр и др.). Более чувствительные к холоду горшечные цветы выставляйте на балкон позднее.
 Пальмы, почти все папоротники и теплолюбивые лиственные виды обычно оставляют на все лето в комнатах, притеняя от полуденных лучей солнца и регулярно поливая теплой водой. Почву в горшках время от времени рыхлите.
 Подкормки давайте раз в месяц 0,05-0,1%-м раствором полного минерального удобрения или настоем коровяка (1:20). Отцветшие цикламены, начавшие сбрасывать листья, поставьте в самое прохладное место комнаты или вынесите в наиболее затененный уголок сада, изредка поливайте до начала нового роста. Наведите порядок на балконах и лоджиях: выбросьте рухлядь, скопившуюся за осень и зиму, проверьте целостность контейнеров, почистите их и наполните свежей землей.
Для посадки в цветочные ящики подбирайте сильную и хорошо развитую рассаду. Составьте план всех посадок. Многие однолетние растения можно высаживать с бутонами; астры, маргаритки, виолу – в цветущем состоянии, если из-за погодных условий высадить их раньше невозможно. Растения высаживайте вечером или в пасмурные дни вместе с комом земли. В жаркие дни поливайте ежедневно, лучше рано утром или поздно вечером, опрыскивайте водой комнатной температуры. Оберегайте высаженные растения от за[1]морозков, закрывая на ночь пленкой.
 Комнатные и балконные растения ежедневно осматривайте, содержите в чистоте, своевременно удаляйте поврежденные и сухие листья, слабые побеги, рыхлите верхний слой почвы, протирайте листья от пыли, устраивайте иногда «душ» для ваших зеленых питомцев.
А. Гринталь, канд. биол. наук




Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 99 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
Реклама



календарь
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Апрель 2021 (21)
Март 2021 (22)
Февраль 2021 (20)
Январь 2021 (18)
Декабрь 2020 (21)
Ноябрь 2020 (19)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"