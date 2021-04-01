Комнатные растения в апреле

Продолжайте пересаживать комнатные растения. Пересаженные цветы и укорененные черенки первое время поливайте умеренно, регулярно опрыскивайте и притеняйте от солнца. С появлением новых сильных побегов выставьте растения на светлое место и увеличьте полив.

Продолжайте размножать комнатные растения. Стеблевые и листовые черенки окореняйте в отстоявшейся воде или промытом речном песке.

Папоротники и аспарагусы размножайте при помощи деления куста.

Начинайте подкармливать хорошо растущие и цветущие виды, а также непересаженные пока растения. Давайте им один раз в 2-3 недели полное минеральное удобрение (0,1-0,3%-й раствор). Перед подкормкой землю обильно полейте водой.

Высевайте семена бегоний, глоксиний, азалий, пальм и других комнатных культур в легкую просеянную смесь листовой земли и песка (без удобрений и перегноя). Плошки с посевами прикройте стеклом и держите их в теплом месте (20...24°C). Земля должна быть постоянно влажной. Когда появятся всходы, стекло снимите, а плошки поставьте на светлое место.

У кадочных растений проведите омолаживающую обрезку. Пересадите их в другие емкости и поставьте в светлое место с температурой около 15°C. Постепенно увеличивайте полив, а в конце месяца подкормите.

Отцветшие выгоночные луковичные растения под кормите, выставьте на балкон или прикопайте в саду, поливайте до тех пор, пока не пожелтеют листья.

Осмотрите растения, зимовавшие в подвале, кладовой. Снимите с них укрытия и поставьте на балкон.

Очистите от мусора балконные ящики и подготовьте их для посадки цветов. При теплой погоде в конце апреля посейте в ящики семена наиболее холодостойких однолетников (алиссума, календулы, космеи, годеции, кларкии, дельфиниума, летней хризантемы).

Высадите рассаду фиалок, незабудок и маргариток для раннего цветения.

В конце апреля–начале мая посейте в балконные ящики душистый горошек, резеду, настурцию.

В конце апреля–начале мая, если позволяет погода, выставьте на балкон аукубу, розы, цитрусовые и другие холодостойкие растения, постепенно приучая их к яркому свету.

Чаще осматривайте цветы, чтобы предупредить появление вредителей, опрыскивайте листья и стебли простой и мыльной водой.

А. Гринталь, канд. биол. наук

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