Размножаю черенками

Когда срезанные розы потеряют декоративность, из букета выбираю прочные стебли и нарезаю черенки. На каждом должно быть не меньше трех хорошо развитых почек. В заранее промытом и продезинфицированном раствором перманганата калия песке делаю углубления и насыпаю в каждое немного древесного угля. Черенки сажаю в лунки под углом 45 ° и накрываю простерилизованной стеклянной банкой. Не снимаю ее до тех пор, пока не появятся молодые листья.

С азалии срезаю еще не одревесневшие побеги. Укореняю их во влажной почве под чистой банкой. Не открываю и не поливаю до появления новых листьев. Глоксинии размножаю листовыми черенками. Место среза на черешке 15-20 мин обрабатываю розовым раствором перманганата калия. После этого листья помещаю в воду, где они находятся до образования клубеньков. Укоренившиеся черенки высаживаю в землю.

В. Воронина

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