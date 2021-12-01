Храню корнеклубни георгин в парнике

Георгин украсит любой сад, цветник. Цветение георгина продолжается до заморозков, да и уход не требует каких-либо особых усилий, но вот хранение корнеклубней георгина в зимний период удается далеко не всем.

Хочу поделится своим опытом.

Выкапываю корнеклубни после первых заморозков. Раньше делать этого не следует, необходимо дать максимальное время для созревания корнеклубней. Промываю их водой из шланга, хорошо очищаю от земли, и помещаю на тридцать минут в темно-розовый растворе марганцовки. Далее необходимо корнеклубни хорошо просушить, для этого на неделю помещаю их на веранду.

Главное, чтобы они были под навесом и не под прямыми солнечными лучами. В парнике делаю углубление на 1 м. На дно укладываю сухие дубовые листья. На них устанавливаю ящики с просушенными корнеклубнями. Сверху насыпаю слой опилок, а затем все засыпаю землей с горкой. Для вентиляции в середине устанавливаю трубу. Пока этот способ не приносил разочарований. Температура под слоем почвы и опилок в парнике стабильная и не опускается до минусовых значений. Конечно, при хранении в погребе есть возможность следить в течение зимы за состоянием корнеклубней, но у меня нет погреба, поэтому я использую этот метод и хочу поделится им с вами.

В. Максимова











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