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::. В октябре нужно выкапывать корневища георгин на зимнее хранение | Цветоводство
В октябре нужно выкапывать корневища георгин на зимнее хранение
Я много внимания уделяю георгинам. Лучшими сортами я считаю Лейда (белый, кактусовый с рассеченными концами), Мадам Пик (розово-бордовый), Роуз преферанс (розовый), Зной (желтый). Они образуют на клумбе очень эффектную композицию.
В октябре нужно выкапывать корневища георгин на зимнее хранение. Как только листики растения подмерзнут, нужно срезать цветы и приступать к выкапыванию корневищ. Предлагаю два способа.

1 способ. Выкопать корневище, обрезать стебель до 10 см. Просушить. Завернуть корневище в газету и сложить в коробку или ящик для длительного хранения.

2 способ. Выкопать корни, промыть, опустить в раствор марганцовки фиолетового цвета для дезинфекции, просушить. Затем на несколько секунд опустить в ведро с парафином. После этого сложить в коробку или ящик.
Хранить корневища в квартире при температуре 10-15°С (у дверей балкона, например).
Весной я выкладываю георгины в таз, наполненный землей, и еженедельно опрыскиваю их слабым раствором марганцовки. Чтобы получить росточек с корнями, надо оборвать с корневища первые росточки и поставить их в слабый раствор марганцовки. Скоро такие ростки дают корни.
Ф. Шаронова, цветовод-любитель
Газета "САДОВОД"



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