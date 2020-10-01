В октябре нужно выкапывать корневища георгин на зимнее хранение

Я много внимания уделяю георгинам. Лучшими сортами я считаю Лейда (белый, кактусовый с рассеченными концами), Мадам Пик (розово-бордовый), Роуз преферанс (розовый), Зной (желтый). Они образуют на клумбе очень эффектную композицию.

В октябре нужно выкапывать корневища георгин на зимнее хранение. Как только листики растения подмерзнут, нужно срезать цветы и приступать к выкапыванию корневищ. Предлагаю два способа.



1 способ. Выкопать корневище, обрезать стебель до 10 см. Просушить. Завернуть корневище в газету и сложить в коробку или ящик для длительного хранения.



2 способ. Выкопать корни, промыть, опустить в раствор марганцовки фиолетового цвета для дезинфекции, просушить. Затем на несколько секунд опустить в ведро с парафином. После этого сложить в коробку или ящик.

Хранить корневища в квартире при температуре 10-15°С (у дверей балкона, например).

Весной я выкладываю георгины в таз, наполненный землей, и еженедельно опрыскиваю их слабым раствором марганцовки. Чтобы получить росточек с корнями, надо оборвать с корневища первые росточки и поставить их в слабый раствор марганцовки. Скоро такие ростки дают корни.

Ф. Шаронова, цветовод-любитель

Газета "САДОВОД"







Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»