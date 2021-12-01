



::. Как георгинам пережить зиму | Цветоводство Как георгинам пережить зиму

Хранение георгинов – очень непростое дело даже в благоприятные зимы. Более чем за четыре десятилетия работы с ними у меня выработались определенные навыки и методы, которые позволяют добиваться неплохих результатов. Думать о предстоящей зимовке начинаю задолго до наступления холодов. Во-первых, стараюсь летом не перекармливать растения, особенно азотсодержащими удобрениями. Избыток нитратов приводит зимой к быстрой и массовой гибели корнеклубней. В начале лета вношу 2 раза полное минеральное удобрение (20-30 г на 10 л воды), со второй половины июля азот исключаю. В первых числах августа подкармливаю только калийными и фосфорными удобрениями в той же пропорции. После этого до конца вегетации дополнительного питания растениям не даю. Выкопанные корнеклубни бывают несколько мельче, чем на участках, где не жалели удобрений, но зато сохраняются значительно лучше. Немаловажный фактор для хорошей перезимовки – вызревание посадочного материала. В средней полосе георгинам зачастую не хватает для этого времени.

Чтобы увеличить период вегетации, в начале осени при первых заморозках, обычно несильных, применяю дождевание, которое позволяет продлить жизнь растений на месяц, а то и больше. В конце сентября, когда резко снижается температура воздуха, декоративность соцветий теряется, но сам куст еще жизнеспособен, и в корнеклубнях продолжают накапливаться питательные вещества. Георгины выкапываю сразу после полной гибели надземной части от заморозков. Запаздывать с этим не следует – могут проснуться спящие почки, а это нежелательно. Извлеченные из земли корнеклубни тщательно отряхиваю от комочков почвы и окунаю в раствор фунгицида, чтобы предохранить от грибных заболеваний. Затем георгины слегка подсушиваю на воздухе и обрезаю стебли, оставляя пеньки не более 1 см. На хранение посадочный материал помещаю в тепличку, хранить корнеклубни георгинов можно и в другом помещении, не имеющем естественного освещения (подвал, погреб); важно соблюдать необходимую температуру и влажность воздуха и содержать посадочный материал отдельно от овощных культур), где свободно раскладываю его на стеллаже на предварительно насыпанном небольшом слое листовой земли (но ни в коем случае не с участка, где росла эта культура). Сверху корнеклубни не засыпаю, чтобы было удобно за ними наблюдать. Георгины не прощают пренебрежительного отношения к ним. Их нельзя осень заложить на хранение и забыть до весны. Посадочный материал надо регулярно осматривать и при необходимости принимать дополнительные меры. Температуру воздуха в хранилище нужно поддерживать на уровне 6...8 °C.

Следует учесть, что даже непродолжительное ее падение ниже 0 °C пагубно сказывается на корнеклубнях. Очень важно сохранять определенную влажность воздуха. При ее повышении надо чаще проветривать помещение, на короткое время поднимая температуру. Нельзя допускать появления плесени и загнивания корнеклубней. Если все же какие-то экземпляры заболели, то пораженное место аккуратно вырезают и засыпают толченым древесным углем. Вреден и слишком сухой воздух. При этом посадочный материал сильно пересыхает. Чтобы такого не случилось, увлажняют пол, ставят сосуды с водой, снижают температуру воздуха. Некоторые сорта дают слабые корнеклубни, которые могут не выдержать весь период хранения. Сберечь ценный сорт поможет раннее проращивание: такие экземпляры сажаю в землю, поливаю и ставлю в теплое место даже в начале зимы. Через некоторое время почки начинают пробуждаться. Тогда переношу корнеклубни в светлое прохладное помещение, где задерживается их дальнейший рост. Слежу, чтобы земля не пересыхала. Многолетний опыт привел меня к убеждению, что георгины в средней полосе надо проращивать на 2-3 недели раньше рекомендуемых в литературе сроков. Каждый, кто занимается этой культурой, может найти возможность сохранить подросшие растения до высадки в грунт: на светлом подоконнике, под пленкой на садовом участке или даже на лоджии.

А. Сидорова, Московская область

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 62 | автор: sadovod | Сегодня, 10:31 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.