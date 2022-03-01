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::. Настурция: рассадный и безрассадный способы выращивания | Цветоводство / ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
Настурция: рассадный и безрассадный способы выращивания
Родина настурции Южная и Центральная Америка.
Род объединяет около 50 видов однолетних и многолетних травянистых растений, реже полукустарников. В нашем климате настурцию выращивают как однолетнее растение.
Чаще всего в декоративном садоводстве выращивают настурцию большую. Различают низкорослые компактные формы высотой 20-30 см и плетисто-вьющиеся формы, у которых длина стеблей достигает 2-3 м.
Размножают настурцию семенами. Цветение низкорослых сортов начинается через 40-50 дней после появления всходов, плетистых – через 55-60 дней.
 Сеять семена настурции можно прямо в открытый грунт. Настурция теплолюбивая культура, не выносит заморозков, поэтому сеют семена в открытый грунт у нас под Санкт-Петербургом в конце мая или в начале июня. Всходы появляются через 10-14 дней, а цветение низкорослых сортов начинается через 40-50 дней после появления всходов, плетистых – через 55-60 дней. Т. е. начало цветения настурции, посеянной в открытый грунт, можно ожидать во второй половине июля или даже в августе. Цветение продолжается до первых осенних заморозков.
 Для получения раннего цветения настурцию выращивают рассадным способом. Посев семян на рассаду осуществляют во второй половине апреля сразу в персональную тару на глубину 1,0 – 1,5 см.
Пикировка для рассады настурции нежелательна. Обычно в один рассадный стаканчик высевают по 2-3 семечка. При температуре 20-23оС всходы появляются через пару недель.
Важно, чтобы почва во время прорастания семян была постоянно влажной. Для этого, после посева семян, производят полив, и тару с посевами накрывают стеклом или убирают в полиэтиленовые пакеты. Как только появляются всходы тару с рассадой необходимо выставить на свет, а температуру воздуха на неделю снизить до 17-18 оС. Этот способ стимулирует некоторое опережение роста корешков над надземной частью. Далее оптимальная температура воздуха для рассады 20-24оС, в темное время суток 16-18оС. Уход за рассадой заключается в умеренных поливах. Подкормки настурции в рассадный период не требуются. За неделю до высадки рассаду желательно закалить, т.е. адаптировать к тем условиям, которые растения ожидают в открытом грунте. Сначала рассаду выставляют на балкон или в другое открытое место, где температура воздуха значительно ниже рекомендуемой часа на 2, затем время увеличивают. Этот способ позволит быстрее адоптироваться растению к новым условиям на постоянном месте.


 На постоянное место рассаду настурции высаживают, когда минует угроза возвратных заморозков. В нашем регионе, под Санкт-Петербургом – это начало июня.
Настурция – светолюбивое растение, в затененном месте хорошо развивается листовой аппарат, а вот количество цветков уменьшается. Требования настурции к плодородию почвы – умеренные. Не следует вносить в почву под перекопку навоз. Если вносите под перекопку компост или перегной, то следует сильно ограничить дозы до 2-3 кг на 1 м кв.  Так же следует ограничить внесение азотных минеральных удобрений. Дозы удобрений зависят прежде всего от плодородия почвы. Высокие дозы азота в почве приводят к жированию растения, при этом сильно развивается вегетативная часть в ущерб цветению.
Уход за настурцией не требует много внимания: полив не частый, но обильный в начале вегетации и в жаркую сухую погоду, рыхление почвы и прополка. Перед цветением можно подкормить растение небольшими дозами комплексных минеральных удобрений. Семена настурции собирают после их созревания и хранят в сухом месте до следующего сезона.
Но, не все цветоводы знают, что всё растение настурции не только съедобно, но и полезно. Так тропеолин – эфирное масло, получаемое из настурции, и представляющее собой светлую подвижную жидкость с резким специфическим запахом, оказывает положительное воздействие на сердце, увеличивает коронарный кровоток, и является коронаролитическим средством быстрого и относительно непродолжительного действия. Ее также применяют при атеросклерозе и нарушении обмена веществ, особенно связанном с возрастными изменениями.
Все части настурции можно добавлять в любое блюдо из свежей зелени, что придаст ему особый вкус. Листья настурции по вкусу напоминают редис или кресс-салат, имеют в меру острый вкус. А у цветков он еще более нежный, изысканный, с цветочным ароматом.



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::. прочитало: 38 | автор: sadovod | Сегодня, 11:22 | Комментариев 0 |
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