







::. Выращивание настурции из семян | Цветоводство Выращивание настурции из семян

Настурция любима многими садоводами. Ценится она за неприхотливость, обильное цветение до заморозков, а самое главное, за красоту и богатый выбор видов и сортов. Настурция используется для вертикального озеленения - ею можно декорировать стены, шпалеры, балконы. Невысокие сорта замечательны в цветниках, в качестве почвопокровных, ампельных или контейнерных растений.

Махровые или немахровые цветки у настурции бывают самой разнообразной расцветки: желтые, лососевые, алые, вишневые, а могут быть двухцветные – очень красивые. Существуют сорта с пестрыми листьями, такие растения смотрятся очень нарядно даже до начала цветения. Все эти качества позволяют достаточно широко использовать настурцию в цветоводстве.

Настурция достаточно легко размножается семенами, но есть важные нюансы, которые нужно знать:

Настурция теплолюбива, высаженная рассада может погибнуть даже от небольших возвратных заморозков. Растения довольно быстро развиваются, от посева до цветения проходит приблизительно 1,5 месяца. Поэтому с посевом настурции торопиться не нужно: оптимальные сроки апрель – май.

У настурции довольно нежная и ранимая корневая система, для нее предпочтительней посев семян непосредственно в грунт.

В тоже время выращивание настурции через рассаду позволяет получить цветущие растения на 2-3 недели раньше. Для выращивания рассады лучше всего использовать рассадные стаканы с выдвижным дном, объемом не менее 0,3 л.

Посев семян на рассаду осуществляют в середине - второй половине апреля в рыхлую почву на глубину 1,5 – 2 см. Обычно в один рассадный стаканчик высевают по 2 семечка. Для прорастания семенам необходима температура 20-22 0С. Почву необходимо поддерживать в умеренно влажном состоянии. Слишком сырая почва и тяжелый грунт могут привести к тому, что семена сгниют.

Всходы начинают появляться примерно через 14 дней, если семена пересушены, то прорастание семян может длиться до трех недель.

Рассада настурции очень светолюбива, поэтому, как только большая часть семян прорастет, емкости с посевами нужно будет поставить в самое светлое место.

Уход за рассадой настурции заключается в поливах – настурция растение влаголюбивое. При этом нужно помнить, что избыток воды может вызвать гнили, особенно если температура выращивания рассады ниже оптимальной.

Настурции не требовательны к плодородию почв. Наоборот, слишком питательный грунт может привести к тому, что растения будут «жировать» - развивать массу листьев в ущерб цветению. Поэтому на стадии выращивания рассады и в дальнейшем после её высадки в грунт, часто подкармливать настурцию не нужно. При выборе удобрений нужно ориентироваться на фосфорно-калийные, они стимулируют цветение. Органических удобрений, особенно на плодородных почвах, лучше избегать.

Высаживать рассаду на постоянное место можно будет после окончания угрозы возвратных заморозков.

В открытый грунт семена настурции обычно высевают во второй половине – конце мая. У такого теплолюбивого растения, как настурция, срок посева нужно определять с учетом погоды в конкретный период времени. Её нежные всходы могут сгнить при низких температурах.

Для посева семян выбирают солнечное место с рыхлой, умеренно плодородной почвой. Выбранное под посев место нужно пролить горячей водой, посеять семена и накрыть нетканым материалом для сохранения влаги и тепла. Обычно в открытый грунт высевается по 2-3 семечка в одну лунку. После прорастания семян уход за посевами такой же, как и за рассадой настурции – поддержание влажного состояния грунта, умеренные подкормки, а также прополка. В дальнейшем почву вокруг растений неплохо замульчировать, для сохранения влаги.

После того как настурция зацветет ей нужен умеренный полив и подкормка, прополка, а еще удаление отцветших соцветий.

Екатерина Гаврилова









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::. прочитало: 174 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.