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::. Шесть цветочных культур, которые украсят тенистый уголок вашего сада | Цветоводство
Шесть цветочных культур, которые украсят тенистый уголок вашего сада
Большинство цветочных культур предпочитают открытые солнечные места.
Ну а как нам с вами украсить теневые участки нашего сада. Есть такие цветочные культуры, которые допустимо выращивать в полутени или в тени. А есть такие цветочные культуры, которые хорошо себя чувствуют только укрывшись от солнечных лучей. О них мы сегодня и поговорим.
В северных широколиственных и хвойных лесах в некоторых местах освещенность может достигать всего 1—2 % от полной освещенности. И даже при таком освещении прекрасно себя чувствуют такие растения, как зеленые мхи, кислица, недотрога, копытень европейский и другие.
В наших садах освещенность даже в самых затененных уголках значительно выше, и конечно можно подобрать цветочные культуры, которые будут прекрасно себя чувствовать в затенение.
По отношению к интенсивности света декоративные растения делят на светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые.
В полутени или даже в тени можно посадить астильбу. Это высокодекоративное многолетнее травянистое растение, высотой от 50 до 180 см, с изящной листвой, образует плотный стройный куст. Многочисленные мелкие цветки различной окраски (розовые, пурпурные, красно-фиолетовые, сиреневые, кремовые или белые в зависимости от сорта), собраны в соцветия различной формы. Из большого количества различных сортов астильбы можно подобрать растения, цветущие с середины июня почти до конца сентября.
Астильба хорошо растет на плодородных слабокислых почвах. Растение неприхотливо, но влаголюбиво.
 «Королевой тени» не безосновательно называют хосту из-за ее способности расти в самых тенистых местах сада. Род включает 40 видов многолетних корневищных травянистых растений. Многие из них очень декоративны. Хоста имеет множество сортов, которые различаются по высоте, окраске и форме листьев. Хоста может прекрасно выглядеть, оставаясь на одном месте до 20-25 лет.
Хосты неприхотливы к почве, хорошо растут на рыхлой, плодородной, влажной, супесчаной или суглинистой слабокислой почве. Хоста холодостойка, влаголюбива, не выносит сырых и переувлажненных мест.
Высокорослые сорта можно использовать в композициях с высокорослыми многолетниками, а низкие могут заменить почвопокровные растения в цветнике.
В тени и полутени прекрасно себя чувствует Роджерсия.
На открытых местах у Роджерсии подгорают и иссушаются листья, хотя цветение бывает и обильным.
Это многолетнее крупное травянистое растение с мощным ползучим корневищем, которое обычно залегает близко к поверхности почвы. Роджерсия образует красивый мощный куст высотой до 80-100 см. Цветет Рождерсия в конце июня – в первой половине июля.
К почвам Роджерсия не требовательна, но предпочитает питательные, умеренно влажные легкие суглинки с нейтральной или слабокислой реакцией.
Ранней весной одной из первых в садах зацветает примула. Примула предпочитает полутень, но хорошо растет и в тени. В конце лета иногда бывает вторичное цветение. Примула - травянистое, многолетнее растение высотой 10-40 см с мочковатой корневой системой.
Окраска цветков примулы яркая – желтая, белая, розовая, оранжевая, голубая, фиолетовая или красная. В центре цветка всегда есть желтое пятно. К почвам примула не требовательна, но хорошо растет на рыхлых, влажных, плодородных, суглинистых, нейтральных или слабощелочных почвах, свободных от сорняков.
И в тени, и полутени и на открытом солнечном месте хорошо растет барвинок. Это многолетние (полукустарнички) с ползучими или приподнимающимися побегами и зимующими листьями. Листья зеленые, овальные, кожистые, блестящие. Цветение начинается в середине мая и продолжается почти до осени.
Почвы барвинок предпочитает легкие, плодородные, влаго и воздухо проницаемые суглинки с нейтральной реакцией. Засухоустойчив. Зимостоек. Не выносит застоя воды.
Лучше растет и цветет в полутени бадан, на открытом солнечном месте рост немного замедляется.
Бадан относится к вечнозеленым растениям. У него крупные, темно-зеленые, округлые или сердцевидные листья, толстые, блестящие, зимующие.
Цветет бадан ранней весной (в мае). Цветки некрупные, колокольчатой формы, собраны в кистевидные соцветия. Окраска цветков сиреневая, розовато-лиловая, пурпурно-красная или белая в зависимости от вида.
Почвы Бадан предпочитает легкие, плодородные, хорошо дренированные, слабокислые или нейтральные.
Вот несколько симпатичных цветочных культур, которые могут украсить затененные участки вашего сада, но список теневыносливых и тенелюбивых цветов значительно шире.





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::. прочитало: 265 | автор: sadovod | Вчера, 09:29 | Комментариев 0 |
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