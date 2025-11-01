Что делать, если не успели укрыть розы на зиму

Привет-привет, друзья-садоводы! Сегодня поговорим о ситуации, знакомой многим: вы уже увидели первые снежинки, а садовые розы всё ещё стоят открытые, без защиты от зимних холодов.

Как же спасти наших красавиц?

Спокойствие и только спокойствие! Если мороз еще не ударил сильно, есть шанс успеть сделать всё правильно и защитить розы до наступления серьёзных холодов. Садовым розам не страшен снег, а страшны морозы от -8оС и ниже.



Шагпервый:оцениваемситуацию. Посмотрите внимательно на кусты роз. Нет ли явных повреждений? Если да, постарайтесь аккуратно удалить поврежденные части растения секатором.

Шагвторой: если снега не много или его нет вообще, укрываем роза одним из двух способов.

Первый способ — это воздушно-сухой способ. Он подразумевает создание воздушной прослойки между почвой и укрытием. Но предварительно необходимо произвести обрезку неодревесневших верхних частей побегов, а также слабых побегов. Желательно удалить листья с куста. Оставшиеся побеги аккуратно пригибают к почве и фиксируют. Я это делаю проволочными скобами. А сверху делаю укрытие: ставлю дуги, на них натягиваю пленку. Дуги должны быть прочными, толстый слой снега их может погнуть. Сверху, лучше всего положить слой агроволокна. Оно поможет сохранить тепло и создать комфортные условия даже в сильные морозы. Если уже лежит снег, то можно без агроволокна накидать его на нашу конструкцию.

Второй способ еще проще. Засыпьте кусты почвой сантиметров на 40. Та часть куста, которая засыпана, точно не замерзнет. Ранней весной не забудьте снять укрытия. Чаще кусты роз погибают не от морозов, а от выпревания весной. Но о снятие укрытий мы поговорим ближе к весне.

Ипоследнийсекрет... Если снега уже достаточно, то можно засыпать кустики снегом вручную. Главное, чтобы высота снега над кутом была хотя бы полметра — это спасёт корни и само растение от морозов.

Ну вот и всё! Теперь ваши розы защищены и смогут пережить любую зимнюю стужу

Уверен, весной они снова порадуют вас своим цветением.

Пусть сад будет красивым и здоровым, несмотря ни на какие погодные сюрпризы!

Виктор Сазонов

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»