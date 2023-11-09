Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. Укрыли розы раньше времени, не успели произвести искореняющую обработку, и другие вопросы | Ваш сад
 Укрыли розы раньше времени, не успели произвести искореняющую обработку, и другие вопросы
Урожай давно собран, почва подготовлена к весенним посевам. Сезон подошёл к концу. Остаются лишь вопросы, которые вы нам часто задаёте. А ответы на некоторые из них, я думаю, будут интересны многим нашим зрителям.
Поэтому сегодня – ответы на ваши вопросы. И так, первый вопрос.

Укрыла розы раньше времени. Стоит теплая погода. Что делать?
В средней полосе России всем группам роз, кроме парковых, требуется укрытия на зиму. В основном применяют два способа укрытия: засыпка роз на высоту см до 40, и воздушно-сухое укрытие, которое подразумевает создание воздушной прослойки между почвой и самим укрытием. А укрытие делают разными способами. Это могут быть дуги, ящики и другие сооружения. Под слоем снега в таких укрытиях держится более-менее стабильные температура и влажность воздуха. А вот осенью до покрова снега и весной возможны перепады температур и высокая влажность воздуха. А розы в зимний период чаще гибнут от выпревания, чем от морозов. Поэтому с укрытием роз торопиться не следует. Укрывают их, когда температура воздуха опускается до -6 - 7оС. Если розы уже укрыты, снега ещё нет, а температура воздуха поднялась до плюсовых, то необходимо открыть торцы укрытия для проветривания, или устроить проветривание роз иным способом. То же самое это необходимо будет сделать и весной, как только подтает снег. Если розы присыпаны почвой, то, конечно, откапывать осенью их не следует.

Не успели произвести искореняющую обработку деревьев и кустарников. Как быть теперь?
Если не успели сделать искореняющую обработку деревьев и кустарников, а температура воздуха опустилась до минусовых значений, то перенесите работы по борьбе с вредителями и болезнями на весну. А вот если погода подарит в ноябре несколько теплых сухих дней, с плюсовой температурой, то можно провести обработку деревьев и кустарников, например 6-% 7-% раствором карбамида. Обработка карбамидом вызывает опадение листьев и помогает им быстрее разложиться, одновременно уничтожая инфекцию, что и является целью искореняющей обработки. Чтобы приготовить такой раствор. 600 или 700г карбамида растворяют в 5 или в 6 л воды, а затем доливают до 10 литров. Этим раствором тщательно опрыскивают стволы, оставшуюся на деревьях и кустарниках листву и опавшую листву. Обработанную таким образом листву можно складывать на компостирование.

Купили саженец яблони в конце октября. Можно ли его сейчас посадить, пока земля не замерзла?
Если сейчас в ноябре произвести посадку саженца, то вероятность гибели его зимой очень высока. Но выход есть. Саженцы плодовых, ягодных и декоративных культур, приобретенных поздней осенью, можно прикопать, а посадку произвести уже весной. Технология прикопки саженцев проста. Во-первых, как только приобрели саженец, удалите с него все листья, они испаряют влагу, а браться ей пока не откуда. Далее делают канавку, а если один саженец, то ямку глубиной 40-50 см.
Главное требование к месту, чтобы весной не задерживались на этом месте талые воды. Никаких удобрений в почву вносить не следует. Южную сторону ямки или канавки делают наклонной, и укладывают наклонно саженец корнем в ямку. Это делается для того, чтобы весенние лучи солнца, когда сойдет снег, падали на наши саженцы под острым углом и не нанесли им сильных ожогов. А далее засыпаем канавку или ямку. Когда выпадет снег, накидайте его на саженец. Если нагрянут сильные морозы, а снега еще не будет, то можно засыпать саженец полностью сухой почвой.
В таком виде он хорошо сохранится до весны.
Следующий вопрос, который дополнит предыдущий.

Почва замерзла, а можно ли прикопать саженец в теплице?
Этого делать не следует. В открытом грунте под снежным покровом перепадов температур воздуха практически не бывает. В теплице, даже зимой температура воздуха днем в солнечные дни может подниматься до 20оС и значительно выше, а в ночное время снижаться. Всё это неблагоприятно сказывается на зимующих растениях, и вероятность их гибели будет высока.  



Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 230 | автор: sadovod | 9 ноября 2023 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 






Реклама

календарь
«    Ноябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Ноябрь 2023 (1)
Октябрь 2023 (6)
Сентябрь 2023 (7)
Август 2023 (6)
Июль 2023 (4)
Июнь 2023 (7)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"