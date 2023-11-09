Укрыли розы раньше времени, не успели произвести искореняющую обработку, и другие вопросы

Урожай давно собран, почва подготовлена к весенним посевам. Сезон подошёл к концу. Остаются лишь вопросы, которые вы нам часто задаёте. А ответы на некоторые из них, я думаю, будут интересны многим нашим зрителям.

Поэтому сегодня – ответы на ваши вопросы. И так, первый вопрос.



Укрыла розы раньше времени. Стоит теплая погода. Что делать?

В средней полосе России всем группам роз, кроме парковых, требуется укрытия на зиму. В основном применяют два способа укрытия: засыпка роз на высоту см до 40, и воздушно-сухое укрытие, которое подразумевает создание воздушной прослойки между почвой и самим укрытием. А укрытие делают разными способами. Это могут быть дуги, ящики и другие сооружения. Под слоем снега в таких укрытиях держится более-менее стабильные температура и влажность воздуха. А вот осенью до покрова снега и весной возможны перепады температур и высокая влажность воздуха. А розы в зимний период чаще гибнут от выпревания, чем от морозов. Поэтому с укрытием роз торопиться не следует. Укрывают их, когда температура воздуха опускается до -6 - 7оС. Если розы уже укрыты, снега ещё нет, а температура воздуха поднялась до плюсовых, то необходимо открыть торцы укрытия для проветривания, или устроить проветривание роз иным способом. То же самое это необходимо будет сделать и весной, как только подтает снег. Если розы присыпаны почвой, то, конечно, откапывать осенью их не следует.



Не успели произвести искореняющую обработку деревьев и кустарников. Как быть теперь?

Если не успели сделать искореняющую обработку деревьев и кустарников, а температура воздуха опустилась до минусовых значений, то перенесите работы по борьбе с вредителями и болезнями на весну. А вот если погода подарит в ноябре несколько теплых сухих дней, с плюсовой температурой, то можно провести обработку деревьев и кустарников, например 6-% 7-% раствором карбамида. Обработка карбамидом вызывает опадение листьев и помогает им быстрее разложиться, одновременно уничтожая инфекцию, что и является целью искореняющей обработки. Чтобы приготовить такой раствор. 600 или 700г карбамида растворяют в 5 или в 6 л воды, а затем доливают до 10 литров. Этим раствором тщательно опрыскивают стволы, оставшуюся на деревьях и кустарниках листву и опавшую листву. Обработанную таким образом листву можно складывать на компостирование.



Купили саженец яблони в конце октября. Можно ли его сейчас посадить, пока земля не замерзла?

Если сейчас в ноябре произвести посадку саженца, то вероятность гибели его зимой очень высока. Но выход есть. Саженцы плодовых, ягодных и декоративных культур, приобретенных поздней осенью, можно прикопать, а посадку произвести уже весной. Технология прикопки саженцев проста. Во-первых, как только приобрели саженец, удалите с него все листья, они испаряют влагу, а браться ей пока не откуда. Далее делают канавку, а если один саженец, то ямку глубиной 40-50 см.

Главное требование к месту, чтобы весной не задерживались на этом месте талые воды. Никаких удобрений в почву вносить не следует. Южную сторону ямки или канавки делают наклонной, и укладывают наклонно саженец корнем в ямку. Это делается для того, чтобы весенние лучи солнца, когда сойдет снег, падали на наши саженцы под острым углом и не нанесли им сильных ожогов. А далее засыпаем канавку или ямку. Когда выпадет снег, накидайте его на саженец. Если нагрянут сильные морозы, а снега еще не будет, то можно засыпать саженец полностью сухой почвой.

В таком виде он хорошо сохранится до весны.

Следующий вопрос, который дополнит предыдущий.



Почва замерзла, а можно ли прикопать саженец в теплице?

Этого делать не следует. В открытом грунте под снежным покровом перепадов температур воздуха практически не бывает. В теплице, даже зимой температура воздуха днем в солнечные дни может подниматься до 20оС и значительно выше, а в ночное время снижаться. Всё это неблагоприятно сказывается на зимующих растениях, и вероятность их гибели будет высока.







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