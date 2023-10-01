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::. Ноябрь в саду и в огороде. Что надо сделать обязательно, а что можно перенести на весну | Ваш сад / Здоровье дачного участка / ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
 Ноябрь в саду и в огороде. Что надо сделать обязательно, а что можно перенести на весну
Сегодня на с вами поговорим, а что делать на даче в саду и в огороде в ноябре. И что делать, если в ноябре вам удастся выехать на дачу всего один или два раза. Какие работы все-таки необходимо сделать осенью, а какие смело можно перенести на весну.

Подготовку почвы к весенним и подзимним посевам, в средней полосе России обычно проводят в сентябре-октябре. Если вы этого сделать еще не успели, то в первой половине ноября провести эти работы не поздно, конечно, если еще верхний слой почвы не подмерз. Рассыпьте по поверхности грядки органические удобрения и минеральные фосфорные и калийные. Перекопайте почву на штык лопаты, не разбивая комья земли. Если нет на это времени, то можно эти работы перенести на весну. Весной к набору данных удобрений добавьте минеральные азотные.

А вот время для подзимних посевов не упущено. Почва должна быть подготовлена, нарезаны бороздки. А сами посевы лучше проводить уже в промерзшую почву. Даже если выпал снег, его убирают с грядки, и производят посевы. Ну а если почва уже подмерзла, а вы не подготовили землю для засыпки семян, и не нарезали заранее бороздки, а вам очень хочется получить ранний урожай, например, салата. Выход есть: на поверхность грядки раскладываете рядками семена и присыпаете их почвой см на 3-4. А почву для присыпки, если она не подготовлена заранее, можно взять из теплицы, там она промерзает всегда позже.
Ну и конечно, все посевы можно перенести на весну.
Про опавшую листву мы говорили в прошлый раз. Мнения разные кто-то убирает, а кто-то – нет. Я лично по возможности стараюсь убрать. Ну а если на уборку листвы не хватило времени, то это надо сделать ранней весной, как только сойдет снег, пока насекомые-вредители, зимующие под листвой, еще не проснулись.  
Обрезку ягодных кустарников: смородины, крыжовника можно произвести в ноябре. При этом удаляются поломанные, больные ветви, а также старые, плодоношение на которых уже снижается. Так, к примеру у черной смородины это ветки старше 4 лет.
Если обрезку ягодных кустарников вы делать осенью не успеваете, то весной это необходимо сделать пораньше до начала сокодвижения.

Что делать с яблонями? Щеткой очистить на подстилку омертвевшую кору, убрать мумифицированные плоды. Все, что попало на подстилку, соберите - и в печку. После очистки коры желательно побелить штамбы и основания крупных ветвей.
Подкормку плодовых, ягодных и декоративных культур проводят осенью и весной. В ноябре, если почва еще не промерзла, то это не поздно сделать. Осенью вносят органические и минеральные фосфорные и калийные удобрения, и обязательно заделывают их в почву перекопкой. Просто разбрасывание удобрений по поверхности почвы бесполезно. Фосфор и калий малоподвижны в почве, гранулы остаются в том месте, куда мы их поместим. А поместить их необходимо в то место, где находится основная масса всасывающих корней. А расположена она в основной своей массе на краях корневой системы, отдаленных от ствола дерева. У кустарников это зона находится чуть дальше диаметра проекции кроны. У взрослого плодового дерева диаметр корневой системы в 1,5 – 2 раза больше диаметра проекции кроны дерева, там и находится основная масса всасывающих корней. Под кустарники удобрения заделывают перекопкой вилами, стараясь не повредить корни. Заделку удобрений под плодовые деревья проводят разными способами. Я делаю буром по окружности на расстоянии друг от друга 1 м скважины глубиной 50-60 см. Там, где расположена основная масса всасывающих корней, и вношу в ямы приготовленную смесь, состоящую из почвы, навоза, суперфосфата и хлористого калия. Если перенести эти работы на весну, то производить их желательно раньше, до начала сокодвижения. Незначительное повреждение корешков в это время не принесет особого вреда растениям, а состав удобрений весной необходимо пополнить азотными минеральными.

Если погода стоит сухая, то осеню проводят влагозарядковые поливы кустарников и деревьев. Почву обильно проливают в зоне основного сосредоточения всасывающих корней. Испарение влаги растением происходит даже в зимний период, а поглощение ее из сухой земли ограничено. Но лучше влагозарядковые поливы проводить немного раньше – в октябре.
И несколько слов о садовых розах, так как они на зиму требуют укрытия, и перенести эти работы на весну, конечно, нельзя. Существует 2 способа укрытия: воздушно-сухой, в этом случае розы пригибают, пришпиливают деревянными рогатками и сооружают с помощью ящиков, досок или дуг укрытие. Сверху сооружения накрывают каким-либо материалом, а затем снегом. Второй способ, которым я почти всегда пользуюсь – это засыпка роз почвой см на 40. Почву для засыпки, необходимо подготовить заранее. В том и другом случаях листья с кустов снимают. Торопиться с укрытием не следует. Укрывают розы, когда температура воздуха опустится до - 6, - 7оС.
И не забудьте убрать садовый инструмент.   



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::. прочитало: 70 | автор: sadovod | Вчера, 18:49 | Комментариев 0 |
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