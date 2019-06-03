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::. Обязательные работы в саду и огороде | Овощеводство
Обязательные работы в саду и огороде
Летом и осенью, в период сбора урожая, все дачники и садоводы хотят видеть на своем участке большой урожай. Но как это сделать? Конечно, все зависит от почвы. Однако даже на не очень плодородной почве можно вырастить огромное количество овощей и фруктов. Для этого нужно только уметь правильно ухаживать за ней.

Рыхление
Для того, чтобы улучшить почву в своем саду необходимо сделать ранневесеннее рыхление. Это нужно провести для сбережения влаги, которая накопилась за зимний период. Но рыхлить придется не один раз. Обязательно нужно проводить еще и летнее рыхление поверхности почвы. Обычно его нужно делать 5 – 8 раз за лето, по мере появления уплотненного верхнего слоя и сорняков.

Удобрение
Для правильного удобрения почвы нужно следовать простому правилу – не вносить в нее лишнего количества удобрений. Необходимо рассчитывать оптимальное количество подкормки для каждого растения. Лучше всего совмещать органические и минеральные удобрения. Калийные способствуют хорошему росту и повышению иммунитета растений, а азотные влияют только на ростовой процесс. Лучше всего использовать именно природные удобрения, потому что в них нет концентрированных питательных веществ, которые портят окружающую среду и оседают в почве.

Перекопка
Есть два варианта перекапывания огорода: вручную или механически. Сейчас мало кто берет в руки лопату для этих целей, в основном предпочтение отдают мотоблоку или культиватору. Для небольших и средних по площади участков отлично подойдет культиватор. Его масса варьируется от 30 до 50 кг, именно поэтому таким устройством легко управлять. К слову, масса мотоблока составляет примерно 100 кг. Идеальный вариант – это электрический культиватор, он еще более компактный, легкий и бесшумный.
Но даже когда прибор уже выбран, рано начинать перекапывание участка. Еще следует подготовить огород – выбросить крупные камни и большие ветки, а также стеклышки, способные поранить человека, вылетев снизу. После нужно обязательно определить тип грунта на вашем участке. Потому что на почве, которую уже обрабатывали до этого, можно использовать культиватор и с низкой мощностью. Как раз для такого случая отлично подойдет модель культиватора G40TL от компании Greenworks. Работать лучше всего на слегка увлажненной почве, так как наличие влаги упрощает обработку земли. С помощью четырех ножей и больших колес, которыми оснащен этот аккумуляторный культиватор, можно очень быстро и качественно взрыхлить почву. А система безопасности защитит от случайного срабатывания прибора.
Перекопка – важный процесс, потому что только так можно внести в почву минеральные и органические удобрения.
После всех процедур для вашей почвы, она станет «раем» для ваших растений, и осенью вы соберете шикарный урожай.
Гаврилова Юлия
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::. прочитало: 61 | автор: sadovod | Вчера, 09:00 | Комментариев 0 |
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