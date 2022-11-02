Если на осенние работы в саду и в огороде не хватило времени

От правильно и вовремя проведенных работ в саду и в огороде в осенней период во многом зависит здоровье садовых и огородных культур и в конечном итоге количество и качество будущего года.

Начнем с подготовки почвы для весенних посевов.

Слабая растворимость и подвижность соединений фосфора делает целесообразным внесение фосфорных

удобрений осенью под перекопку. К весне фосфор полностью сохраняется в почве и становится более доступным для растений. Осенью вносят и калийные удобрения, калий к весне также становится более доступным для растений, но небольшая часть калия вымывается. Кроме того, осенью в почву можно вносить хлорсодержащие калийные удобрения. К весне большая часть хлора вымывается из почвы.

При недостатке времени осенью, внесение удобрений в почву можно перенести и на весну, и внести эти удобрения под перекопку вместе с азотными. Для большинства огородных культур повышенное содержание хлора оказывает негативное влияние на рост и развитие растений, поэтому весной не следует вносить хлорсодержащие удобрения.

Кислая почва препятствует поступлению в растения элементов питания, оказывает негативное влияние на почвенную микрофлору, отрицательно сказывается на состоянии и в конечном итоге на урожайности. Известкуют почву осенью, т. к. известь медленно растворяется и не сразу взаимодействует с почвой, действие ее проявляется постепенно, а максимум эффекта достигается лишь на второй-третий год.

Подкормка ягодных, декоративных и плодовых культур фосфорно-калийными удобрениями способствует повышению зимостойкости растений. Внесение этих удобрений желательно производить осенью, заделывая их в почву перекопкой, в тоже время перекопка почвы под кустарниками и деревьями способствует уничтожению вредителей, зимующих в верхнем слое почвы, таких, как гусеницы крыжовниковой огневки, жуки бронзовики, жуки и личинки малинного жука, пилильщики и другие. Но главное, чтобы почва содержала доступные фосфор, калий и другие нужные элементы. Если осенью удобрения не вносились, то это необходимо сделать весной вместе с азотными и органическими удобрениями.

Обрезка плодовых и ягодных культур способствует увеличению продолжительности жизни и плодоношения растений. Так, например, на кустах черной смородины побеги возраста от 2 до 3-4 лет дают максимальный урожай. Побеги более старшего возраста забирают питание, затеняют куст и чаще подвергаются нападению вредителей и различным грибным заболеваниям, а урожайность на них низкая. Поэтому эти побеги за ненадобностью удаляют. Если обрезку плодовых, ягодных и декоративных культур перенести на весну, то это необходимо сделать до начала сокодвижения. А вот санитарную обрезку: обрезку, поломанных, засохших и больных веток откладывать не желательно. Мертвая древесина быстро заселяется патогенной микрофлорой, грибами, насекомыми, многочисленными вредителями.

Опавшая в саду листва является убежищем для паутинных клещей, жуков-долгоносиков, гусениц крыжовниковой пяденицы, и других вредителей, на опавших листьях зимуют возбудители серой и плодовой гнили, парши, мучнистой росы, и других болезней. Уборка опавших листьев лишит возможности успешной зимовки вредителей и возбудителей болезней. Если осенью уборка листвы не производилась, то это надо сделать ранней весной, как только сойдет снег, пока вредители не покинули свои убежища.

Если осенью стоит сухая погода, то садовые культуры необходимо тщательно и обильно полить, чтобы промочить корнеобитаемый слой. Деревья и кустарники должны напитаться влагой, влага должна присутствовать в корнеобитаемом слое. Такие поливы называют влагозарядковые. Если с осени растение не напитает ткани влагой, ему потребуется зимой расходовать свои внутренние ресурсы, а добыть зимой замерзшую воду из почвы не представляется для него возможным.

Если ваш садовый участок украшают садовые розы, то их необходимо укрыть на зиму от морозов. Об этом мы уже говорили подробно, но кратко напомню, самый простой способ засыпать сухой почвой куст слоем до 40 см. Существует и другой воздушно-сухой способ. Над обрезанном или пригнутом к почве кустом сооружают укрытие из щитов, ящиков и т. д., накрывают сооружения каким-либо утеплителем. Но торопиться укрывать розы нельзя, укрывают розы, когда температура воздуха опускается до -6 – 7 оС, а обрезку роз можно перенести на раннюю весну, важно произвести обрезку до начала сокодвижения.

Также желательно замульчировать корневую систему кустарников и молодых плодовых деревьев торфом, перегноем или компостом. Мульчирующий материал создаст дополнительную прослойку между почвой и снежным покровом и дополнительно защитит корневую систему от глубокого промерзания.







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