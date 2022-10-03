 Осенние удобрения для ягодных кустарников (смородина, крыжовник, малина)

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Ежегодно ягодные кустарники одаривают нас богатым, иногда не очень богатым урожаем. И при этом из почвы выносят элементы питания. Если мы не будем восстанавливать плодородие почвы, то в конце концов количество урожая сведется к минимуму.

Как накормить ягодные кустарники, при этом какие удобрения внести осенью, и надо ли раскислять почву?

При правильной посадке смородины, крыжовника и малины почва должна быть хорошо заправлена всеми необходимыми элементами питания. В почву вносят органические и минеральные фосфорные и калийные удобрения. В этом случае первые 2-4 года кусты подкармливают только весной до распускания почек, и только азотными удобрениями. Но по истечение этого периода кусты начинают давать полноценный урожай, почва истощается, а восполнить плодородие почвы можно только внесением удобрений.

Лидирующее место среди ягодных кустарников на наших садовых участках скорее всего занимает смородина.

С нее и начнем.

Осенние подкормки смородины начинаются через 3-4 года после правильной посадки. Кусты подкармливают осенью раз в 2 года фосфорно-калийными удобрениями, и раз в 2 года органическими, свежим навозом, перегноем или компостом. Вносить удобрения можно сразу после сбора урожая, но я предпочитаю осеннее внесение удобрений, в это время растения входят в состояние покоя, и небольшие повреждения корешков не так опасны. Дозы удобрений корректируются в зависимости от плодородия почвы и от размера куста, но средние нормы на 1 куст следующие 40-70 г суперфосфата, 30-50 г сульфата калия или хлористого калия и 8- 10 кг перегноя.

В верхнем слое почвы до 25 см расположено до 85 % от общей массы корней. Основная масса поглощающих корней по краям приствольного круга. Именно в эту зону желательно и внести основную массу удобрений. Удобрения равномерно рассыпаются и аккуратно заделываются в почву перекопкой вилами. Непосредственно у куста не глубоко, можно рыхлением, а по краям приствольного круга на глубину до 25 см. Делать это обязательно, т.к. фосфорные и калийные удобрения малоподвижны в почве, гранулы остаются в том месте, куда мы их помещаем.

Красная смородина в период массового плодоношения потребляет примерно в 1,5-2 раза больше питательных веществ, чем черная смородина, соответственно и нормы внесения удобрений увеличивают. Кроме того, красная смородина отрицательно реагирует на хлор. Поэтому при подкормках исключают хлористый калий, а вносят сульфат калия. Смородина хорошо произрастает на слабокислых почвах, где pH от 5,5 до 6,5. Более кислые почвы угнетают рост и развитие кустов, урожайность снижается. Для раскисления необходимо внести в почву известь или доломитовую муку.

Хорошим удобрением для подкормки осенью плодово-ягодных, декоративных культур, а также для восстановления плодородия почвы на огороде является удобрения универсальное осеннее «Добрая сила». Кроме основных элементов питания в сбалансированной форме, удобрение обогащено цеолитами, содержащими биодоступный кремний, что обеспечивает стимулирующий эффект, защищает растения и плоды от вредного воздействия окружающей среды, повышает морозостойкость и увеличивает сопротивляемость к вредителям и болезням.



Крыжовник

Система удобрения крыжовника, впрочем, как и других ягодных кустарников, заключается в хорошей заправке почвы при посадке органическими и минеральными фосфорными и калийными удобрениями, и ежегодными подкормками весной азотными удобрениями, а через 3-4 года после посадки раз в 2 года осенними подкормками органическими и минеральными фосфорными и калийными удобрениями. При этом надо учитывать, что крыжовник предъявляет более высокие требования к калийному питанию. Дозы удобрений также корректируются в зависимости от плодородия почвы и от размера куста, но в среднем составляют 40-50 г суперфосфата, 50-70 г сульфата калия или хлористого калия и 8-10 кг перегноя на 1 куст. Крыжовник легко переносит повышенную кислотность почвы. Поэтому доломитовую муку или известь вносят только на очень кислых почвах, где pH менее 5.

Основная масса корневой системы крыжовника находится в верхнем слое почвы до 25 см, и распространяется по сторонам не далее, чем на 40 см. Удобрения рассыпаются по поверхности почвы и аккуратно заделываются перекопкой.



Малина

А вот малина выносит из почвы элементов питания в несколько раз больше, чем смородина и крыжовник. Надземные побеги малины плодоносят на второй год, а далее отмирают и удаляются в то время, как у смородины и крыжовника опадают листья, и происходит обрезка старых побегов. Малина требует больших доз органических удобрений. После посадки и обильной заправки почвы удобрениями, первые 2-3 года малину подкармливают весной только азотными удобрениями.

По истечение 2-3 лет ежегодно осенью в почву вносят по 10 кг органических удобрений, (навоз, перегной, компост) 45 г суперфосфата, 25 г сульфата калия на 1 кв. м. Нормы также корректируются, в зависимости от плодородия почвы. Основная масса корней малины находится в верхнем слое почвы до 20 см. и расползается во все стороны. Удобрения рассыпаются по поверхности почвы и заделываются вблизи куста рыхлением, а далее перекопкой вилами. Малина отрицательно реагирует на избыток кальция и хорошо переносит повышенную кислотность почвы. Оптимальная кислотность почвы для малины, pH 5,4-5,6. Поэтому известкование проводят только на очень кислых почвах.

Если осень стоит сухая, осадков выпадает мало, то следует провести влагозарядковые поливы. Обильно полить все кустарники в вашем саду. Это предохранит растения в зимний период от иссушения.







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::. прочитало: 126 | автор: sadovod | Вчера, 09:51 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.