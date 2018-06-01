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::. Актинидия: лиана с вкусными плодами | Ваш сад
Актинидия: лиана с вкусными плодами
Способов применения лиановых растений очень много. Ими можно оформить торцовые и фасадные стенки дома, беседки, ограды, малопривлекательные строения, заборы, устроить с их помощью арки, трельяжи, перголы. Их хорошо высаживать на откосах, по берегам водоема. Стелющиеся длинные стебли разрастаются, укореняются и тем самым скрепляют и предохраняют почву от размыва при сильных дождях и таяния снега.
В последние годы у садоводов-любителей интерес к таким растениям заметно вырос. И это замечательно. Среди лиановых растений есть чисто декоративные виды, а также виды со съедобными и вкусными плодами. В дальневосточных лесах внимание местных жителей издавна привлекали мощные древесные лианы с ветвистым стволом - актинидии. Ученые-ботаники установили, что в их ягодах содержится много витаминов А и С, Сахаров, органических кислот и других полезных веществ. Их едят свежими, из них готовят мармелад, варенье, сок. Это растение - ближайший родственник киви, плоды которого продаются сейчас во всех магазинах.
Для северных областей особенно пригодна морозостойкая актинидия коломикша. Длина этой лианы достигает 10 м, на садовых участках она очень эффектно смотрится на арках, шпалерах и т. п. Как и другие виды актинидий, это двудомное растение. На женских экземплярах цветки, в основном одиночные, расположены в пазухах листьев. Венчик состоит из 5-6 белых лепестков, пестик крупный с расходящимися в виде лучей рыльцами, тычинки мелкие, желтые, со стерильной пыльцой. На мужских растениях цветки обычно собраны в 2-5 шишковидных цветковых соцветия (бывают и одиночные). Они отличаются множеством крупных желтых тычинок, пестик отсутствует. За несколько дней до цветения кончики листьев начинают белеть, иногда вся пластинка теряет зеленый цвет. Белая окраска постепенно сменяется малиновой (примерно до половины листа). Тогда лианы, особенно мужские экземпляры, выглядят исключительно нарядно. Темно-зеленые ягоды созревают в середине августа. Они цилиндрические, приятного вкуса, с сильным ароматом ананаса.
Менее морозостойкая актинидия полигамная очень красива в период не только цветения, но и плодоношения. Летом она также становится пестролистной, а осенью на фоне листвы выделяются удлиненные веретено-образные ярко-оранжевые плоды, похожие по вкусу на сладкий перец. В них содержится много каротина - провитамина А (почти столько же, сколько в облепихе).
Сажать актинидии лучше в слегка затененном месте с рыхлой, питательной землей. Размножаются они отводками, полуодревесневшими черенками и стратифицированными семенами, высеваемыми в парники и в горшки в теплицах.
На постоянное место черенки и сеянцы высаживают в мае, когда минует опасность заморозков. Выращенные из семян растения вступают в пору цветения и плодоношения на 3-й год. В первые после посадки годы зимой растения укрывают слоем опавшей листвы (10-15 см), а затем еще и еловым лапником - от мышей.
Н. НЕМКОВА

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::. прочитало: 58 | автор: sadovod | Сегодня, 11:21 | Комментариев 0 |
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