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::. Алыча под Петербургом | Ваш сад
Алыча под Петербургом
Хотя алыча является южной культурой, тем не менее, эта прекрасная культура может с успехом выращиваться к северу от обычных мест произрастания, например, у нас под Петербургом. Вообще, история алычи уходит в глубь веков, ее окультуривание произошло еще до нашей эры. Сегодня алыча распространена во многих странах мира. К нам, в Крым, она сначала попала из Турции, а затем в течение веков народные селекционеры отбирали возникшие здесь ее формы для культивирования именно в условиях России. Вот таким образом эта знаменитая историческая культура и получила прописку в нашем Северо-западном регионе.
Алыча - неприхотливая культура, она может спокойно терпеть тяжелые глинистые почвы с близким (до 1,5 - 2 м) стоянием грунтовых вод. Словом, там, где другие косточковые породы просто сразу погибают, алыча растет и плодоносит. К тому же она устойчива и к засолению почвы. Плоды ее - настоящая кладовая веществ, необходимых для организма человека: угле­водов и белков, легко усвояемых органических кислот (яблочной и лимонной), витаминов (С1 В1 В2, РР и каротина), а также минеральных (натрия, калия, кальция, фосфора, железа), пектиновых и ароматических веществ.
Выращенная мною из се­мени алыча перенесла не одну трудную зиму, и, тем не менее, каждую весну радует меня красивыми цветками, а осенью - прекрасными плодами. Алычу можно выращивать и посред­ством перепрививки ее на сливу и терн, прививая в апреле-мае черенком за кору. Есть и свои особенности. Прививаемые че­ренки должны быть в полном покое - с нераспустившимися почками, а подвой - с зелеными набухшими почками или даже с цветками, так как именно в этот период кора на нем хорошо отделяется, и процесс прививки пройдет более успешно, а при­живаемость будет стопроцент­ной. И еще одно, очень важное условие: алычу прививают очень быстро - за 20-30 секунд, только в этом случае возможен успех. Медленная прививка ведет к слабой приживаемости, это и к неудаче.                          
Плодоношение начинается на привитых растениях на третий-четвертый год. Уход за алычой такой же, как за всеми косточковыми: прополка, рыхление, подкормка, иногда полив. Но и здесь есть своя особенность: надо учесть, что от частого полива алыча может заболеть или у нее может загнить корневая шейка. Поэтому даже в засуху поливайте ее не более 4-5 раз за лето, этого ей будет более чем достаточно. Дерево сформируйте сразу же, до поры плодоношения, так как в более старшем возрасте алыча плохо заживляет раны, может появиться камедь, а затем - болезни. 
Газета "САДОВОД"                               
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::. прочитало: 73 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 |
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