Работы в саду зимой

Зима. В любительском саду на Северо-западе Нечерноземья стоит тишина. Но и в эту пору садоводам есть чем заняться на своих приусадебных хозяйствах. Практикующих садоводов всегда волнует вопрос, как перезимуют в саду их плодовые и ягодные насаждения. Зимний период - самый трудный в жизни сада. Надземная часть многолетних растений остается в течение зимы открытой, незащищенной и подвергается непосредственному влиянию низких температур, иссушающему действию холодного ветра, солнечных ожогов, нападению грызунов. Это приводит к разнообразным повреждениям: вымерзанию корней, иссушению побегов и ветвей, вымоканию, подпреванию коры у корневой шейки, выпиранию растений из почвы, морозобоинам и ожогам коры стволов и ветвей. От нормальной перезимовки растений во многом будет зависеть будущий урожай, правильный рост и развитие листьев, побегов и цветков, и, в конечном счете, долговечность плодового дерева. Зимой хозяин сада должен направить силы на защиту кустарников и деревьев от воздействия холодных температур. Поэтому важным мероприятием, проводимым в предзимье и особенно зимой в саду, является накопление снега. Снег – это самое надежное укрытие для садовых деревьев и кустарников. Температура почвы зависит от толщины снежного покрова. Слой рыхлого снега толщиной 70-80 см защитит почву от холодного воздуха. А вот утаптывание снега вокруг приствольных кругов не рекомендую. В практике заметил, что это ведет в первую очередь к обледенению верхнего притоптанного слоя снега в приствольном кругу дерева, препятствующего поступлению кислорода наружного воздуха к корням, нижней части штамба и корневой шейке дерева. Во-вторых, совершенно не мешает проникновению грызунов к коре дерева. С грызунами надо бороться другими способами и приемами, это отдельная тема. Здесь лишь укажем, что осенняя обвязка стволов еловыми ветками или камышом, частично убережет плодовые деревья от проникновения мышей к коре. А если мы хотим полностью предохранить кору от обгрызания, то должны обернуть штамбы и крупные ветви плодовых деревьев берестой, заготовленной с поваленных бурей берез. Замечено, что березу мыши в лесу не грызут. Ствол защищает верхняя прослойка коры этого дерева - светлая и прочная береста.

Как должен быть подготовлен любительский сад к зиме? Если вкратце, то так.

1. Ягодные кустарники окучены землей, а затем еще и снегом, чем выше, тем лучше.

2. У более взрослых деревьев должны быть побелены штамбы и основания скелетных ветвей. Штамбы обвязаны камышом, тростником, ветвями малины, шиповника и т. п.

3. Молодые деревья укрыты связанным еловым лапником с ветвями, опущенными вниз (а не наоборот, как делают некоторые неопытные садоводы); окучены снизу снегом.

4. Еще касательно защиты от грызунов в саду: набросайте в зиму за пределами дачного участка стволы лиственных деревьев, представляющих интерес для мышей или других грызунов (например, осиновые и другие породы с нежной корой) - с них они будут обгрызать кору, а на садово-огородном участке не появятся.

И. Кривега

Газета «САДОВОД»

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