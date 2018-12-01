Как защитить сад от грызунов

Основной вред растениям в зимнее время наносят различные грызуны: полевки, полевые мыши, зайцы, а также кроты Меры борьбы с вредителями сада различны. Особое место занимают профилактические мероприятия. Чтобы предотвратить нежелательные последствия визитов грызунов на Ваш участок, осенью необходимо уничтожить заросли бурьяна, кучи соломы и хлама - т. е., места, которые могут служить укрытием для вредителей, как в самом саду, так и на близлежащей территории. Стволы молодых деревьев обвязывают еловым лапником или другим материалом - рубероидом, толем, стекловолокном.

Рекомендуется также белить стволы раствором, содержащим хозяйственное мыло и медный купорос. Для приготовления этого раствора 1,5 кг мыла и отдельно 150 г купороса разводят в небольшом количестве горячей воды. Затем оба раствора медленно, при постоянном помешивании, вливают в бочку с 10 л воды и добавляют туда 200 г растительного масла, 1 кг негашеной извести и 300 г белой глины или мела. Готовый раствор должен быть похож на жидкую сметану; использовать его нужно в день приготовления. Он защитит деревья не только от грызунов, но и от солнечных ожогов.

Для отпугивания мышевидных грызунов стволы деревьев поздней осенью обмазывают репеллентами. Распространенным средством такого рода является смесь из 1 части глины, 1 части коровьего навоза, 1 части воды и 100 г креолина. Вокруг дерева также можно рассыпать нафталин, опилки или торфяную крошку, пропитанные 10%-ным раствором креолина (1 кг на 10 л воды).

Хорошим отпугивающим средством является также канифольный лак. Для его приготовления 0,8 кг измельченной канифоли растворяют в 1 л денатурата.

Л. Гурьянова

Газета «САДОВОД»

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