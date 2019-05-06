Работы в майском саду

В зависимости от погоды в первые дни мая многие садовые растения уже цветут. Цветение продолжается 8-10 дней. Хуже опыляются цветки в прохладную и дождливую, а также в жаркую и сухую погоду. Наиболее благоприятна для созревания бутонов температура 15...20°С.

При слабом цветении деревьев и плохом лете насекомых можно опрыснуть деревья микроэлементами, которые будут способствовать оплодотворению и лучшему сохранению завязи. В начале массового цветения деревья опрыскивают одним из растворов: борной кислотой (0,5 г на 10 л воды), сернокислым марганцем (2 г) или сернокислым цинком (1 г).

Как только созреет почва, проводят ее перекопку. В отличие от огородов, в садах почву обрабатывают не на полную глубину гумусового слоя, а только поверхностный слой, незанятый корнями (около штамба в плодоносящих садах - не более 5-6 см под кронами косточковых и 8-10 см - семечковых деревьев). Перед перекопкой под деревья вносят минеральные и органические удобрения. В условиях ранневесенней засухи минеральные удобрения лучше вносить в виде раствора (4 ведра на дерево). В 10 л воды растворяют 50 г суперфосфата, 40 г сернокислого калия, 0,5 л навозной жижи.

«По зеленому конусу» проводят опрыскивание деревьев раствором мочевины или азофоски (70 г на 10 л воды). Однако при дождливой погоде эту работу можно перенести на середину мая. Вне зависимости от погодных условий, но до цветения, проводят отряхивание деревьев от долгоносика.

Среди ягодных кустарников первой распускает листья красная смородина, потом крыжовник. Именно до распускания листьев осуществляют ранневесеннюю посадку кустов смородины и крыжовника с поливом и обязательным мульчированием, высадку черенков, прикопку отводков. Запаздывание чревато резким снижением степени приживаемости. В это же время под кусты укладывают тряпки, смоченные керосином, или опрыскивают растения фитовермом, чтобы цветы не объели муравьи.

На малине проводят подвязку к шпалере и полив (при сухой почве) с последующим мульчированием, на жимолости - подкормку (1 ст. нитрофоски на 10 л воды) по ведру на куст, с последующим рыхлением.

Против пробудившихся вредителей все ягодные кустарники до начала цветения надо, не мешкая, опрыснуть настоем хвои, луковой шелухи, цитрусовых корок.

В первую декаду мая еще не поздно провести посадку рассады земляники, а при распускании листьев перезимовавших растений осуществить подкормку мочевиной (1 ст. л. на ведро воды, 0,5 л на куст).

К этому времени уже определилась зона подмерзания побегов. Такие ветки подрезают до здорового места или вырезают совсем. В период цветения внимательно осматривают ягодные культуры. Удаляют больные кусты малины и земляники, которые цветут, но не приносят урожая и имеют уродливые листья и стебли. Особое внимание обращают на черную смородину. Если обнаруживают кусты с вирусным заболеванием, что видно по необычным махровым цветкам, то их немедленно выкапывают и уничтожают.

И. Константинов, канд. с.-х. наук

Газета "САДОВОД"

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