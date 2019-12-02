









::. Черешня под Санкт-Петербургом | Ваш сад Черешня под Санкт-Петербургом

Черешня, или вишня птичья, сладкая вишня относится к роду Cerasus avium. В дикорастущем виде

черешня произрастает в лиственных лесах на Украине, в Молдавии, на Кавказе и почти по всей

Западной Европе. Археологические остатки косточек черешни найдены в свайных постройках Швейцарии,

что указывает на использование ее плодов в доисторические времена.

Черешня является очень ценной косточковой культурой. Она раньше всех плодовых созревает, дает ежегодные и обильные урожаи. Плоды черешни широко используются в свежем виде и для приготовления компотов. Из плодов окрашенных сортов приготовляют соки, сиропы, ликеры, варенье. Некоторая часть урожая черешни сохраняется в свежемороженом виде, а также подвергается сушке. Во Франции существует даже специальное производство по изготовлению черешневого вина. В плодах черешни содержится сухого вещества от 15,5 до 26,2%, Сахаров от 12,1 до 18%, витамина С от 4,3 до 57,9 %, органических кислот от 0,3 до 1,0%.

Деревья черешни достигают высоты 2,5-3 м, с пирамидальной, реже овальной или круглой формой кроны. Однолетние побеги сильные, красновато-коричневые с сероватым налетом. Листья 5-12 см длиной и 2-5 см шириной, часто как бы пониклые, обычно продолговатые, яйцевидные, постепенно заостряющиеся. Цветки обоеполые, 2-2,5 см в диаметре, белые, распускаются одновременно с листьями, на длинных цветоножках, собранные в зонтик.

Плод - костянка с маслянистым сочным околоплодником, 1 -1,8 см в диаметре шаровидный или сердцевидный. Окраска от розовой до красной и почти черной, с плодоножкой 3-3,5 см длиной. Кожица грубая, розовая, коричневатая, красная или темно-красная. Мякоть нежная или плотная, сладкая, красная или темно-пурпуровая с бесцветным или окрашенным соком.

Черешня - теплолюбивое растение. Она менее зимостойкая, чем яблоня, слива и вишня. Морозы в 29-30°С часто наносят большие повреждения ветвям и побегам, а цветковые почки могут погибнуть даже при морозе 26°С. Черешня начинает цвести раньше вишни и груши, поэтому чаще повреждаются ее цветки весенними заморозками. Она светолюбивая порода. Ветви ее оголяются быстрее, и плодоношение уменьшается при недостатке света в кроне и при загущенных посадках.

Черешня не выносит избытка воды в почве и близкого стояния грунтовых вод. Черешня плохо растет на плотных глинистых, кислых и сырых почвах. Непригодны для нее нижние участки склонов и низины, где зимой скапливаются массы холодного воздуха.

В Ленинградской области изучением биологии и выведением новых сортов черешни занимался в 1945-1965 гг. доктор сельскохозяйственных наук Филипп Кузьмич Тетерев на Павловской опытной станции ВИР. Им было создано 13 новых сортов черешни, таких как Зорька, Красная сладкая, Ленинградская черная, Ранняя розовая, Светлана и др.



Для успешного выращивания черешни на садовых участках нужны определенные агротехнические условия.

На приусадебных участках посадку черешни лучше проводить с южной стороны и использовать имеющиеся постройки в качестве защиты от сильных северных ветров. Вторым важным условием для успешного роста и плодоношения черешни является выбор почвы. Она должна быть плодородна, хорошо проницаема для воды и воздуха. На легких, влагоемких и воздухопроницаемых, не очень богатых перегноем суглинках черешня хорошо растет и плодоносит.

Лучшее время для посадки черешни - весна. Посадку надо начинать, когда оттает и немного просохнет почва. Чем раньше высажены саженцы, тем лучше будет их приживаемость. Посадочную яму копают шириной 60-70 см и глубиной 40-50 см. На каждую яму вносят 10-15 кг перегноя, 1 кг извести, 50-60 г калийной соли, 100-120 г суперфосфата. Землю, предназначенную для засыпки корней, смешивают с удобрениями и этой смесью засыпают корни дерева. Расстояние при посадке между деревьями могут быть 3x3 м. Чтобы избежать бесплодия (почти все сорта черешни самобесплодные) нужно на участке высаживать два-три разных сорта. Уход за посаженными растениями заключается в поливах, рыхлениях и мульчировании приствольных кругов, удалении сорняков.

Особенно важной и ответственной работой является обрезка черешни, которую надо проводить только весной. При осенней обрезке остаются незарастающие раны, способствующие заболеванию камедетечению. Садоводу следует помнить, что всякое лишнее нанесение ран плохо отзывается на наших косточковых культурах. Вырезают больные, сухие и поломанные ветви.

Осенью стволы и основные скелетные ветви белят известью от солнечных ожогов и морозобоин коры. Несвоевременное внесение или завышение дозособенно азотных удобрений приводит к затяжному росту побегов и их невызреванию осенью. Поэтому азотные удобрения нужно вносить только весной. А вот хорошей подготовке растений к зиме способствует внесение фосфорных удобрений в конце августа - начале сентября из расчета 60-80 г суперфосфата на 1 м 2 приствольного круга.

В условиях Ленинградской области выращивать черешню лучше в форме низкорослого куста с тремя-пятью стволами.

Черешня начинает плодоносить в наших условиях на 4-5 год после посадки в сад.

Из вредителей черешни следует отметить вишневого пилильщика, из болезней - коккомикоз. Меры борьбы такие же, как и для вишни.

Черешня является еще редкой культурой в наших садах. Опыты некоторых садоводов-любителей подтверждают возможность ее выращивания в Ленинградской области. При правильном уходе можно получить обильные урожаи плодов черешни.

В. Пономаренко,

академик Петровской

академии наук

















Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Черешня в Ленинградской области

Вишня - растение, требовательное к условиям выращивания

Вишневая муха: меры борьбы

ВИШНЯ СЫРАЯ В САХАРЕ

Монилиоз, или монилиальный ожог

::. прочитало: 81 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.