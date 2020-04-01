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::. Как спасти смородину от возвратных заморозков | Ваш сад
Как спасти смородину от возвратных заморозков
Наиболее распространенным способом защиты сада от заморозков является дымление, оно позволяет повысить температуру воздуха на 1 -1,5°С, Кучи для дымления делают так, чтобы внутри них был сложен воспламеняющийся материал (сухие ветки, хворост, солома и т.п.), а сверху - материал, который при горении образует много дыма, тлеет (сырая трава, листья, навоз, дерн и т.д.). К зажиганию куч приступают, когда температура к полуночи резко падает до +2°С и ниже. Дымовая куча должна гореть медленно. Заканчивают дымление не раньше, чем через 1-1,5 часа после восхода солнца. Кучи зажигают с подветренной стороны.
Кустики небольшого размера укрывают различными материалами; соломой, рогожей, бумагой, пленкой (цветки не должны касаться пленки).
В борьбе с заморозками можно опрыскивать растения водой. Первое опрыскивание проводят перед наступлением заморозка, второе - в начале заморозка, последующие 3-4 опрыскивания повторяют одно за другим, причем опрыскивают не только кусты, но и почву под ними.



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::. прочитало: 31 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 |
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