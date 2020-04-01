







::. Весенняя посадка плодовых деревьев | Ваш сад Весенняя посадка плодовых деревьев

Лучшее время для закладки новых садов, пересадки деревьев и посадки саженцев на место погибших растений в условиях Ленинградской области - весна. Начинать эту работу можно сразу, как только оттает, просохнет и прогреется почва. Весенняя посадка плодовых растений имеет некоторое преимущество перед осенней, так как позволяет сразу ухаживать за посаженными растениями и быстро увидеть, прижились ли они. Осенние посадки могут не прижиться, если садовый участок сильно переувлажнен, и от суровой зимы растения часто повреждаются и гибнут. А такие плодовые деревья, как вишня, слива, алыча, груша нужно сажать в нашей области под Санкт-Петербургом только весной.

ЧТОБЫ ПЛОДОВЫЕ растения, посаженные весной, хорошо прижились, не болели, радовали садовода хорошим урожаем, надо соблюдать некоторые правила при их посадке.

Очень важно, чтобы посадочный материал - саженцы были чистосортными, здоровыми, стандартными. Они должны отличаться высокой зимостойкостью, урожайностью и устойчивостью к болезням и вредителям. Сейчас, к сожалению, в продаже можно встретить саженцы, завезенные из южных регионов России и даже из-за рубежа. Однако не все "новоселы" могут расти и плодоносить в Ленинградской области. Для одних слишком сурова наша зима, другим не хватает тепла для созревания плодов.

Приживаемость саженцев в большой степени зависит от состояния посадочного материала. Нельзя допускать подсыхания корней - это резко снижает приживаемость, а иногда приводит и к гибели растения. При перевозке саженцев из питомника садоводу необходимо обратить особое внимание на корневую систему. Она должна быть хорошо развита, без видимых повреждений. Корни обязательно следует обложить влажным материалом (мокрой бумагой, марлей, мешковиной), а затем завернуть в полиэтиленовую пленку. Опыт показывает, что пребывание корней на воздухе в течение нескольких часов приводит к отмиранию мелких корней, корневых волосков, что снижает приживаемость саженцев до 60-80%. Если садовод видит, что корни сильно подсохли, их необходимо опустить в воду на несколько часов.

Перед посадкой саженцы временно прикапывают в почву, чтобы не держать корни на воздухе. Саженцы тщательно осматривают, и если корни повреждены, их обрезают до здорового места так, чтобы срез был прямым.

Для весенней посадки ямы обычно выкапывают с осени. Для саженцев яблони и груши ямы имеют диаметр 1-1,25 м, глубину 60-80 см, для сливы и вишни соответственно 70-80 см и 40-60 см. Ямы копают с отвесными стенками. Вынутую из ямы почву складывают на край ямы: с одной стороны - верхний плодородный слой, с другой - нижний.

Плодородный верхний слой смешивают с 2-3 ведрами перепревшего навоза, перегноя или компоста, добавляют 200-300 г суперфосфата, 60-80 г калийной соли и 300 г печной золы. Это норма на одну яму. Землю и удобрения хорошо перемешивают.

В середину дна ямы вбивают кол длиной 110-120 см, яму наполняют землей, смешанной с удобрениями, образуя холмик, вершина которого на уровне поверхности почвы. Один садовод ставит саженец на холмик с северной стороны кола на расстоянии 3-5 см и расправляет корни по склонам холмика. Кол, поставленный с южной стороны, защищает молодую кору стволика от солнечных ожогов. Второй садовод засыпает яму подготовленной землей, а первый потряхивает деревце, чтобы земля между корнями уплотнилась, и не было пустот под корнями. Затем землю вокруг ствола утаптывают.

Садоводу необходимо знать, что, во-первых, удобрения, внесенные в посадочную яму, обеспечивают растение питанием в течение 2-3 лет. И второе, пожалуй, самое главное условие хорошего, роста и развития плодового дерева - это правильное расположение корневой шейки саженца относительно поверхности почвы.

Корневая шейка - это граница или место перехода ствола к корням. Не надо путать с местом прививки, которое находится на штамбе саженца. Корневая шейка дерева при посадке должна быть на 5-7 см выше поверхности почвы, но после оседания дерева она принимает нормальное положение. Проверить это можно следующим образом: положить поперек ямы к колу доску, жердь или черенок лопаты.

При глубокой посадке и заглублении корневой шейки дерево плохо растет и постепенно гибнет. При мелкой посадке корни саженца могут зимой вымерзнуть, а летом засохнуть. Когда все параметры выдержаны, вокруг дерева делают лунку, насыпая по краям ее валик. Лунку делают по размеру диаметра посадочной ямы. Саженец поливают двумя ведрами воды, влажную почву покрывают на 5-7 см слоем торфа или перегноя. Саженцы, посаженные весной, поливают через 7-10 дней.

Посаженные растения привязывают к колу шпагатом, делая петлю в виде восьмерки так, чтобы петля вокруг дерева была выше, чем петля на колу, иначе после оседания почвы дерево повиснет на шпагате.

На переувлажненных почвах ямы для посадки вырывают несколько глубже и дренируют - засыпают на дно камни, щебень, прутья или консервные банки. Если участок сильно переувлажнен и грунтовые воды очень близко подходят к поверхности почвы, то нужно сажать плодовые деревья на насыпные холмики, гряды или валы. Холмики высотой не менее 60 см насыпают из хорошей земли с удобрениями. Каждый нужно подсыпать землю, поддерживая высоту холмика, иначе земля от дождей и рыхлений расползется, и дерево окажется на ровной поверхности. Размещать яблони и груши на сильнорослом подвое нужно на расстоянии не менее 4-5 м друг от друга, вишню и сливу на расстоянии 3-4 м.

После посадки необходимо создать условия для лучшей приживаемости саженцев. Это поливы, рыхление поверхностного слоя почвы, удаление сорняков, подкормки. В нормальных условиях рост корней саженца начинается через 2-3 недели после посадки.

В. Пономаренко, доктор биолог, наук

Газета «САДОВОД»









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::. прочитало: 63 | автор: sadovod | Сегодня, 11:12 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.