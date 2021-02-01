

::. Барбарис самшитолистный | Ваш сад Барбарис самшитолистный

Барбарис самшитолистный (Berberis buxifolia) еще недавно считался совершенно непригодным для средней полосы из-за низкой зимостойкости. Однако в последние годы он все чаще проникает в наши сады. Основной вид в природе встречается в Чили и Аргентине, на самом их юге, у берегов Магелланова пролива. Там это вечнозеленый кустарник высотой до 2-3 м. Листья у него кожистые, темно-зеленые, яйцевидные, длиной до 2-4 см, цельнокрайние.

У нас этот вид до недавних пор выращивался только на юге. Но в последние годы в средней полосе стала распространяться низкорослая форма этого барбариса (f. nana), высотой около 30 см. Время показало, что этот сорт у нас зимует почти без повреждений и, возможно, скоро приобретет популярность у садоводов. Залогом этому необычайный успех этой формы в Европе, где она широко используется не только в открытом грунте, но и как контейнерная культура для озеленения крупных интерьеров, а также для сезонного озеленения летних кафе, торговых центров, зон отдыха, городских улиц и т. п.

В моем саду этот барбарис растет уже более восьми лет, и мне кажется, что морозы ему совершенно безразличны. Внешне форма Нана представляет собой густой кустарничек из множества коротковетвистых пряморослых тонких побегов. Крона почти шаровидная, очень плотная. Он хорошо формируется, засухоустойчив, светолюбив, но теневынослив. Лучше всего удается на легких и среднесуглинистых плодородных субстратах. Растет медленно.

В оформлении очень хорош в низких бордюрчиках, возможно создание эффектных боскетов для миниатюрных садиков. Красив как одиночно, так и в составе разнообразных композиций, органичен рядом с камнями. У нас его можно выращивать в утепленных лоджиях с зимней температурой до –5...10°C. Успех этого кустарника в Европе не случаен, а значит, и у нас его ждет та же судьба.

А. Смирнов, Владимир

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 147 | автор: sadovod | 11 февраля 2021 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.