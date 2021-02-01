Сад в феврале

В феврале плодовые деревья уже готовы к вегетации, хотя внешне это и незаметно. Эта фаза вынужденного покоя таит в себе большие опасности для деревьев.

При продолжительных оттепелях возобновляется процесс развития цветковых почек. Солнечный нагрев ствола и сучьев может спровоцировать начало вегетации коры, а ночные холода - ее отмирание вследствие утраты закалки. Так появляются солнечно-тепловые ожоги. В наших условиях они наиболее вероятны во второй половине февраля. Кроме того, причиной солнечных ожогов в этот период является и сильная ультрафиолетовая радиация.

Это особенно опасно для одиночных деревьев. Темные стволы днем мало отражают солнечную энергию и заметно нагреваются. От сильного ночного охлаждения попавшая в небольшие щели вода замерзает и разрушает кору. Продолжительные оттепели в феврале вредно отражаются на состоянии не только плодовых, но и ягодных культур. Следите, чтобы во впадинах на плантациях клубники не застаивалась вода. В местах, где снег растаял, землянику, да и другие культуры, желательно утеплить сухим торфом, перепревшим навозом или соломой. Если во время температурных качелей снег на приствольных кругах яблонь растаял, следует позаботиться об утеплении корней. Кроме того, в случае сильных морозов желательно утеплить с помощью лапника штамбы и основания скелетных ветвей у черешни, груши и южных сортов яблони. Тогда хорошо сохранится камбий, что обеспечит нормальное плодоношение деревьев. И помните, что особенно страдают от мороза деревья, посаженные осенью, и прикопанные саженцы. Утеплять их надо в первую очередь.

Гос.инспектор Россельхознадзора

О.А. Якушов







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