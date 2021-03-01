

::. Если уровень грунтовых вод высокий | Ваш сад Если уровень грунтовых вод высокий

Если присмотреться к состоянию садов на дачных и садовых участках, то обязательно обнаружим, что даже в условиях одной и той же местности плодовые деревья резко различаются по своему самочувствию. Особенно больно видеть деревья, у которых весной даже не появляется листвы и выглядят они словно какие-то пугала, причем ни причины, ни меры по устранению этого явления в имеющейся литературе практически не освещены. Поэтому автор счел полезным привести действенные способы реанимации гибнущих деревьев. Проведенный автором анализ показал, что гибель деревьев на дачных и садовых участках чаще всего вызвана четырьмя причинами, для устранения которых можно воспользоваться несколькими проверенными способами.

Высокий уровень грунтовых вод. При изучении этого вопроса выявлено, что зачастую этот уровень сохраняется на низинных участках даже после их обычного осушения. При этом характерно, что пока деревце маленькое и его корни не достигают воды, оно развивается нормально, но постепенно корни уходят вглубь и, дойдя до воды и находясь в ней долгое время, частично отмирают, а оставшиеся выше уровня воды уже не могут полноценно питать надземный аппарат. В этих условиях чаще всего жизнь дерева в первое время едва теплится, а в дальнейшем оно обычно погибает. Однако это еще не значит, что дерево надо обязательно выкорчевывать, как нередко рекомендуется и делается.



Дать новую жизнь дереву вполне способно одно из следующих мероприятий:

а) уравновешивание между надземной и подземной частями плодового дерева, достигаемое с наступлением весны путем обрезки, включающей удаление сучьев толщиной более 1 см и укорачивание кроны, в том числе за счет центрального проводника. При этом, благодаря лучшей пропорции между двумя частями дерева, оно обычно оживает и в первый же год вполне способно дать скромный урожай, а на следующий год урожай нередко полностью восстанавливается, что подтверждено личным опытом – на одной из слив и на одной из яблонь соседа по участку;

б) подъем плодового дерева до уровня садовой почвы, хорошо оправдывающийся для деревьев, погибающих в возрасте 4-7 лет. Осущестляется такой подъем с помощью рычага (ваги) из прочной жерди диаметром около 8 см и длиной 5-6 м. При этом один ее конец хорошо прикрепляется к низу штамба дерева, рядом с ним устанавливается опора, а на другой конец либо подвешивается груз, либо на него давит человек в несколько приемов, причем вокруг штамба заранее выливают до 8-12 ведер воды для размокания почвы. Рычаг постепенно поднимает дерево и, если положение рычага периодически фиксируется подпоркой в течение нескольких дней, то требуемый уровень подъема дерева достигается нередко даже без повреждения корней. У одного из соседей по участку груша не осела, быстро ожила и уже на следующий год восстановила плодоношение;

в) замена ствола старых плодовых деревьев корнеотпрысковыми растениями, у которых появилось загнивание сердцевины, вызывающее чрезмерное ослабление дерева. В этом случае ствол удаляется спиливанием без выкорчевки и стимулируется развитие двух-трех лучших близкорасположенных корнеотпрысковых растений, уже готовых или близких к плодоношению. Одному из соседей по участку удалось таким приемом получить вместо одной удаленной яблони три на том же самом месте, причем в кратчайший срок, а через год добиться урожая, превышающего прежний примерно в 2 раза.

А. Веселов

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 120 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.