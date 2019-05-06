Безъямная посадка плодовых деревьев

На сильно пониженных, заболоченных участках с высоким уровнем стояния грунтовых вод общепринятая технология посадки плодовых деревьев не годится. Длительное и систематическое переувлажнение в зоне корней ведет к частичному или полному их вымоканию, а в конечном итоге - к ослаблению роста или к гибели растений. В таких случаях посадку плодовых деревьев надо проводить на холмики диаметром не менее 2-3 м и высотой до 1 м, в зависимости от глубины стояния грунтовых вод. Яму для посадки в этом случае не делают. Это очень трудоемкий процесс.

Технология безъямной посадки заключается в следующем. На ровной поверхности кольями намечают места для посадки деревьев. Прочный кол вбивают в землю и около него готовят посадочное ложе. С этой целью вокруг кола в радиусе 1-1,5 м распределяют удобрения в дозах как при обычной ямной посадке и хорошо перемешивают, перекапывая почву на полный штык лопаты. Выровняв поверхность почвы, саженец приставляют к колу, направляя основные ветви вдоль ряда деревьев. Затем саженец слабо подвязывают к колу так, чтобы его корни были над землей, а корневая шейка - на 5-7 см выше уровня будущего холмика. За пределами круга берут почву лопатой, все время, подбрасывая ее к дереву и одновременно следя за тем, чтобы корни равномерно распределялись по кругу и наклонно к поверхности почвы. После насыпки холмика указанных размеров у штамба делают лунку диаметром 65-70 см и поливают.

Когда вода впитается, лунку разрушают, почву сверху покрывают мульчирующим материалом или просто окучивают землей. Заглубления корневой шейки при такой посадке не происходит, а над корнями находится достаточный слой плодородной почвы для их развития. Последующую обработку почвы при безъямной посадке надо вести с таким расчетом, чтобы постоянно поднимать уровень почвы в сторону ряда посаженных растений.

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