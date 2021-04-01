Апрель для садовода

В самом начале апреля в низинах нужно спустить воду с участка, особенно с земляники и малины, а также с грядок, где растут многолетние овощные растения и были сделаны подзимние посевы и посадки.

Конец апреля – время приниматься за весеннюю обработку почвы и борьбу с сорняками: рыхлить почву в междурядьях сада и на приствольных кругах ручными мотыгами или плоскорезами. При обработке почвы следует учитывать глубину залегания корневой системы деревьев. Перекапывая почву под деревьями, лопату следует ставить вдоль направления основных корней, иначе их можно перерубить. В плодоносящих насаждениях малины нужно развязать пригнутые на зиму ветки. Стебли после этого надо подвязать к опорам.

Если в прошлом году не успели вырезать старые ветви, а также уродливые, с различными утолщениями побеги, это следует сделать сейчас. Необходимо провести обрезку кустов смородины, крыжовника, жимолости, если не сделали ее осенью. Под деревья и ягодные кустарники нужно внести мочевину или аммиачную селитру, разведенную в 3- 4 раза навозную жижу, коровяк (1:10) или птичий помет (1:12). Внесение удобрений требуется сочетать с обработкой почвы, чтобы сразу же заделать их во избежание потери азота. Поверхность обработанных приствольных кругов следует замульчировать перепревшим навозом, компостом или торфом. Не менее важна защита сада от вредителей и болезней. До распускания почек необходимо осмотреть каждое дерево, каждый куст. Стволы и скелетные ветви очистить от лишайников и мхов; побелить стволы деревьев, если это не сделали в марте. В конце апреля, пока еще не началось сокодвижение, в плодовом саду можно перепривить деревья.

Апрель – месяц посадки садов и ягодников, самое подходящее время для пересадки плодовых деревьев и ягодных кустарников. К посадочным работам следует приступить, как только позволит почва. Участок должен быть хорошо обработан и заправлен удобрениями. С посадками нужно управиться до распускания почек на саженцах. Такие растения как лимонник высаживают на постоянное место до начала вегетации. Облепиху лучше сажать ранней весной. Вишню, сливу и грушу высаживают в середине–конце апреля. Как можно раньше, в «грязь», надо провести весеннюю посадку черенков черной смородины с целью размножения. Красная смородина, крыжовник и калина труднее укореняются при черенковании, поэтому их, как правило,

размножают отводками. укореняются при черенковании, поэтому их, как правило, размножают отводками.

Обработка почвы для посадки, а также подготовка и заправка посадочных ям должна быть сделана с осени. При посадке плодовых деревьев ни в коем случае не заглубляйте корневую шейку (место отхождения от ствола первого корня). Не путайте ее с местом прививки, которое может быть на 10-15 см выше. В молодом плодовом саду и питомнике нужно сформировать кроны, на однолетках удалить шипы, снять с окулировок обвязку и срезать подвои на шип.

В. Пережогина, канд. с.-х. наук

Газета "САДОВОД"









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