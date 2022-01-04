



::. Профилактика и лечение штамбов плодовых культур | Ваш сад Профилактика и лечение штамбов плодовых культур

Для Северо-западного региона очень важно проводить ежегодно следующие агротехнические мероприятия, касающиеся плодовых, а именно: обработка, дезинфекция и побелка штамбов. Поясняю: штамб – это часть ствола дерева от корневой шейки до нижней скелетной ветви.

Нужный инструмент:

- скребок или цикля треугольной формы, заточенные к ручке, ни в коем случае не с обеих сторон. Если дерево молодое (меньше 8-12 лет), можно использовать острый нож, которым Вам привычно и удобно работать;

- Кордщетка – слесарная или та, которой пользуются для очистки поверхностей перед покраской, узкая;

- Кисть (лучше шпательная, плоская фляйцкисть).

Материалы: побелка и фунгицид. Побелку можно легко изготовить самому. Если Вы купили в магазине сухую побелку, ее следует размешать с ПВА-дисперсией или ПВА-клеем, или любой водорастворимой краской до вязкости жидкой сметаны. Для молодых деревьев лучше раствор побелки изготовить самостоятельно. Мел и краску или клей развести в удобной таре, не добавляя извести, т.к. молодая кора, особенно слив и вишен, чувствительна к ней. Далее приготовьте 2-3% раствор в воде медного купороса или 3-5% железного купороса. Концентрацию указываю уже для готового раствора побелки. Кстати, цвет его зависит от Ваших пристрастий. Важно, чтобы он был светлый. Например, в Белоострове, по желанию заказчицы я «побелил» все плодовые в розовый, используя пищевой краситель, хотя можно взять и марганцовку (чуть-чуть, в «гомеопатических» дозах). Впрочем, хоть светло-голубой или салатовый. Если дерево вполне взрослое, т.е. вступило в период плодоношения, можно добавить садовую известь таким образом, чтобы готовый раствор не стекал, потому что слишком жидкий, и прилипал, но не толстым слоем. Сроки побелки: лучше и правильнее обработку штамба, дезинфекцию и побелку проводить осенью, в конце листопада. У нас это примерно октябрь, когда ночные температуры не опускаются ниже 0° C. Можно ли это делать сейчас, зимой? Можно, во время оттепели при плюсовой температуре. В этом случае краска не вымерзнет, но высохнет. Разумеется, во время дождя смысл побелки сводится к нулю.

Итак, Вы подошли к дереву и внимательно осмотрели штамб снизу доверху. Обратите внимание на побуревшие, неровные участки коры. Они отличаются от здоровых и цветом и фактурой. Аккуратно, острым лезвием, определите размер и глубину поражения. У старых деревьев оно может быть значительным. Если площадь его не более половины диаметра ствола, лечение будет эффективным, но и в худшем случае Вы продлите срок жизни растению. Скребком, ножом постепенно снимая коричневые и черные слои коры, дойдите до зеленого камбия или желтоватого луба со всех сторон больного участка. Кордщеткой расчистите все пятна, даже небольшие. Не страшно, что при это слегка пораните соседние участки здоровой коры – ведь впереди самое главное: побелка и дезинфекция. В литературе эти операции могут быть разнесены во времени. Если Вы спохватились поздней весной, или летом, покрытие не имеет смысла, так как суть побелки в том, чтобы предотвратить солнечные ожоги и морозобоины, которые случаются в феврале-марте. Солнечные лучи в этот период попадают на ствол почти перпендикулярно и, с учетом перепадов температур на поверхности коры от плюс пяти днем до минус десяти ночью, в трещинах, ложбинах, например, при остром (менее 45°) отхождении ветвей от ствола, возникают ледяные линзы, вызывающие отслаивание коры от нижних слоев древесины. Ежели дезинфекция и побелка производятся вовремя и ежегодно, ствол не повреждается и ранки заживают в течение сезона. Уместно сравнение с человеком, который поранил руку, но быстро обработал рану. Поболит и заживет, так же и дерево. Да, травма произошла, но в рану не допущены грибки и вредители, и она затянулась за лето-осень.

Обязательно обратите внимание на острые развилки не только скелетных, но и отходящих от них веток второго порядка, которые не устранены при формировании кроны ранее. Такие развилки острым ножом или скребком также расчищаете от омертвевших участков, узкой корщеткой снимаете стружки-опилки. Особое внимание обратите на те места, где скапливается снег – они чаще поражаются во время оттепелей и ранней весной. Все готово для последней операции – побелки. В удобной для Вас и кисти таре готовите столько раствора, сколько нужно для одного плодового дерева, так Вы рассчитаете силы и объем. Не старайтесь в один присест обработать все стволы. Лично я ошкуриваю, зачищаю одно дерево, покрываю раствором, подметаю веерными граблями, где намусорил (отмершие удаленные остатки коры содержат и возбудителей болезней, и личинки вредителей), мусор сжигаю или глубоко компостирую, обработав садовой известью. Перехожу к следующему стволу. Используя вытянутую руку, достаю до 1,5-2 м, опять же уделяя внимание развилкам. Постарайтесь сделать работу не тяжелым трудом, а приятными хлопотами, и дерево отблагодарит урожаем и видом, радующим глаз.

Возникшие у Вас вопросы можете задать мне по телефону +7953-349-70-77.

Садовник Анатолий Яковлевич Кофман









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::. прочитало: 274 | автор: sadovod | 8 января 2022 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.