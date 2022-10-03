

::. Где зимуют вредители сада. Борьба с вредителями сада в осенний период | Ваш сад Где зимуют вредители сада. Борьба с вредителями сада в осенний период

Насекомые, которых мы именуем вредителями наносят существенный вред нашему саду и огороду. Осень – это время, когда вредители устраиваются на зимовку. А наша задача определить эти места и по возможности нанести им удар и если не уничтожить, то хотя бы сократить их численность.

И начнем с листьев. Опавшие листья больных и даже здоровых деревьев и кустарников несут потенциальную опасность для вашего сада. Опавшая листва становится убежищем для паутинных клещей, жуков-долгоносиков, гусениц крыжовниковой пяденицы, и других вредителей, кроме того, на опавших листьях зимуют возбудители серой и плодовой гнили, парши, мучнистой росы, пятнистости, и других болезней. Уборка опавших листьев лишит возможности успешной зимовки вредителей и возбудителей болезней.

Ну а куда девать опавшую листву?

В правильно приготовленном компосте погибают насекомые-вредители и их личинки, а вот со спорами патогенных грибов все сложнее. Они могут сохраняться на протяжении нескольких лет.

Поэтому опавшие больные листья садовых растений перед закладкой в компостную кучу, необходимо обработать раствором мочевины. 500 г мочевины (карбамида) растворить в 10 л воды и пролить этим раствором опавшую листву.

Пилильщики бледноногий, желтый крыжовниковый, черносмородиновый зимуют в коконах в почве на глубине 5 см. В верхних слоях почвы зимуют и гусеницы крыжовниковой огневки, жуки бронзовики, жуки и личинки малинного жука и другие. Как поступать с ними? Перекопка почвы под плодовыми и ягодными культурами нарушает их покой и большая часть вредителей, зимующих в почве, погибает. Для большего эффекта ранней весной можно приствольные круги под кустами и деревьями накрыть каким-либо материалом, тем самым полностью предотвратить их вылет. Осеннюю перекопку почвы как правило совмещают с внесением удобрений. В почву вносят органические и минеральные фосфорные и калийные удобрения. Здоровые, сильные растения, получающие все необходимые элементы питания как правило реже подвергаются заболеваниям и нападению вредителей.

Под корой, у самого основания старых побегов кустов смородины зимуют в коконах гусеницы смородинной моли.

Под отмершей корой деревьев устроились на зимовку в коконе гусеницы яблонной и сливовой плодожорки.

Чтобы избавиться от этих вредителей, или хотя бы сократить их численность нужно очистить штамбы и основные ветки от отмершей коры. Предварительно подстелите какой-либо материал, чтобы собрать счищенную кору, затем её сжечь.

Следует также снять с деревьев и подобрать с земли мумифицированные плоды, так как в них сохраняются возбудители плодовых гнилей и других заболеваний.

Осенью или ранней весной проводят обрезку ягодных и плодовых культур. Если вы это не делаете, то санитарную обрезку необходимо сделать. Засохшие ветки, мертвая древесина быстро заселяется патогенными бактериями, грибами, насекомыми, многочисленными вредителями. Обрезку проводят, не оставляя пеньков. Засохшие ветки на смородине могут свидетельствовать о поражение их смородинной стеклянницей.

Гусеницы этого опасного вредителя зимует внутри побегов.

Осмотрите внимательно кусты и деревья в вашем саду.

На ветвях деревьев и кустарников можно увидеть черные яйца тлей, оранжевые - яблонной медяницы, кладки яиц листоверток и яблонной моли.

Гусеницы бабочки боярышницы устраиваются на зиму на деревьях в гнездах из сухих листьев, скрепленных паутиной.

Борьба с вредителями должна продолжаться не только осенью, но и в течение всего сезона. И в настоящее время существует много специальных препаратов для борьбы и уничтожения вредителей.

Замечательным средством для обработки плодовых и ягодных культур, с целью уничтожения тлей, гусениц, белокрылки, трипса, яблонной плодожорки, пилильщиков, долгоносиков, паутинных клещей и других вредителей является препарат от боенда Бона Форте на основе лямбда-цигалотрине.

Удобство заключается в том, что не требуется никаких опрыскивателей, не надо смешивать компоненты. Достаточно подключить шланг, снять с предохранителя и повернуть ручку по стрелке. Одного флакона достаточно для обработки растений на 20 сотках. Препарат не смывается дождем и обеспечивает защиту растений до 30 дней.

Но важно помнить, что после использования такого средства, урожай можно собирать не раньше, чем через 45 дней, чтобы действующее вещество успело разложиться на безопасные частицы.







Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Как использовать опавшие листья в саду

Этот препарат поможет избавиться от любых вредителей сада и огорода

Борьба с болезнями и вредителями сада (март-апрель)

Октябрь. Что же еще не сделали в саду?

Защита осеннего сада от болезней и вредителей

::. прочитало: 195 | автор: sadovod | Вчера, 21:45 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.