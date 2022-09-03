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::. Этот препарат поможет избавиться от любых вредителей сада и огорода | Здоровье дачного участка
 Этот препарат поможет избавиться от любых вредителей сада и огорода
Огромный ущерб нашему саду и огороду, в конечном счете урожаю наносят насекомые, которых мы называем вредителями сада и огорода. И если не вести борьбу с ними, то потери урожая неминуемы, листья капусты будут изъедены гусеницами капустной огневки, капустной совки. Яблоки окажутся в червоточинах от яблонной плодожорки. Свернутые верхние листья смородины, малины свидетельствуют о том, что там поселились колонии тлей, которые высасывают сок из листьев растения. Перечень вредителей велик, и все они наносят существенный вред растениям и урожаю.
Существуют народные средства борьбы с вредителями, но, к сожалению, они малоэффективны. А что делать, если на растения напали разные вредителями?
Вот и я всего на 3 дня я оставил свой дачный участок и уехал в город по своим делам.
По прибытии я увидел на кустах красной смородины массу личинок крыжовникового пилильщика. Это опасный вредитель поражает крыжовник, красную и белую смородину. Если не предпринимать меры, то за несколько дней личинки вредителя могут уничтожить всю листву на кусте, что может привести к его гибели.
Новые побеги розы облепили тли. Питаются эти насекомые соком растения и причиняют им ущерб. Тли появились и на молодых побегах черной смородины. При этом листики смородины скручиваются, так эти насекомые защищают себя от внешних врагов.
Ну и щитники древесные зеленые или попросту клопы в этом году атаковали нашу малину и смородину. Они также питаются соком растения, но самое неприятное, что при опасности они выделяют едкий неприятный запах, и этот запах остается на ягодах.
Но что делать? Я собрал с кустов последние ягоды. Самое время после сбора урожая заняться борьбой с вредителями. Я произвел обработку, опрыскивание кустов, пораженных вредителями новым препаратом Батрайдер от фирмы Август. Почему я выбрал этот препарат?
Не надо искать препараты от тли, от клопов или других вредителей. Препарат Батрайдер уничтожает любых вредителей и не имеет аналогов. Батрайдер обладает кишечным, контактным и системным свойствами, поэтому вредители гибнут как при попадании раствора на них, так и при питании соками обработанного растения.  Батрайдер содержит три самых эффективных на сегодняшний день действующих вещества разной направленности, что и позволяет справиться с любыми насекомыми-вредителями, в том числе с тлями, пилильщиками, клопами, долгоносиком, капустными белянками и многими другими. Батрайдер губителен как для взрослых особей, так и для личинок разных возрастов. Вредители, которые в момент обработки находятся на кустах погибают в течение часа, а действие препарата в любую погоду не прекращается как минимум 14 дней. Если вредители поселятся на кустах уже после обработки, то поедая листву или питаясь соком растения, они также погибают.
В упаковке находится флакон, в котором содержится 10 мл. препарата.
Для приготовления рабочей жидкости в какую-либо ёмкость, а можно прямо в резервуар опрыскивателя налить примерно 1 л воды, добавить необходимое количество препарата, перемешать до получения однородной суспензии, долить воду до необходимого объема и еще раз тщательно перемешать. Нормы применения препарата для разных вредителей указаны на упаковке.
Полученным раствором я произвел опрыскивание кустарников. После обработки на кустах красной смородины практически сразу исчезли личинки крыжовникового пилильщика, тли исчезли с розы и с кустов черной смородины минут через 10. Клопов на смородине после обработки я не нашел.
Препарат можно применять не только для борьбы с вредителями, но в профилактических целях, обрабатывать вновь приобретенные саженцы, тем самым не допустить попадания в ваш сад новых вредителей.
«Батрайдер» работает в широком диапазоне температур и не смывается дождем уже через 2 часа после опрыскивания.
Рабочую жидкость надо использовать в день приготовления.
Но самое главное, что применение препарата в рекомендуемых дозах безопасно.



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::. прочитало: 294 | автор: sadovod | Вчера, 08:30 | Комментариев 0 |
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