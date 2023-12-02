



::. Почему в тёплые зимы деревья замерзают? | Ваш сад Почему в тёплые зимы деревья замерзают?

Суровые холодные зимы заставляют нас беспокоиться о здоровье наших садовых деревьев и кустарников. Выдержат ли они зимние холода, или нет? Но приходит весна и мы видим, что беспокойства наши были напрасны. Все деревья и кустарники здоровы. А бывает наоборот, зима стоит теплая, и беспокоится, казалось бы, не о чем, но весной мы видим, что наши деревья и кустарники подмерзли или вообще замерзли. Почему такое происходит? А давайте об этом и поговорим.



Подготовка деревьев и кустарников к зиме начинается со второй половины лета. Замедляется рост побегов и идет процесс одревеснения. К осени ткани вызревают, в тканях растения накапливается запас питательных веществ. Листья, прежде чем покинуть растения отдают свои запасы растению. После их опадения в растении происходят глубокие биохимические процессы превращения одних веществ в другие в связи с подготовкой растений к зиме. Эти процессы получили название закалки растений. Подготовленное к зиме дерево постепенно входит в состояние глубокого покоя. В котором растения могут безболезненно переносить сольные морозы, перепады температур, оттепели. Ведь всем этим и богата осень.

Затем выпадает снег, температура воздуха снижается и становится более стабильной. Во второй половине зимы дерево переходит в состояние вынужденного покоя.

Что это значит?

Это значит, что дерево готово к весенним оттепелям и к новому периоду вегетации. А сдерживает его сон только низкая температура воздуха. И именно в этот период становятся уже более опасны оттепели. Давайте представим, что в феврале температура воздуха поднялась до плюсовых температур и продержалась на протяжении нескольких дней. Деревья, покой которых сдерживала низкая температура, начинают просыпаться. Почки распускаются, появляются новые побеги, и в это время температура воздуха снова снижается, ведь зима еще не закончилась. Даже небольшие морозы для проснувшихся деревьев или кустарников могут быть опасными или даже губительными. Вот почему сильные зимние морозы без оттепелей менее опасны для наших садовых растений.



Часто зимой или ранней весной в магазинах садоводы приобретают саженцы плодовых, ягодных или декоративных культур. В питомниках саженцы выкапывают осенью и хранят их при стабильной отрицательной температуре. Если мы покупаем саженцы, находящиеся в состоянии покоя, то держать их до посадки следует в таких же условиях, а именно при стабильной отрицательной температуре. Один из способов, который я не раз применял, это хранение саженцев до весенней посадки под слоем снега. Я упаковывал саженцы в коробки и закапывал в снег.

Они прекрасно сохранялись до весенней посадки.

Но попадая в теплый магазин часто саженцы просыпаются. Их покупают садоводы уже с распустившимися листьями. Иногда можно слышать рекомендации, что следует оборвать листья. Распустившиеся листья на саженцах свидетельствует о том, что растение вышло из состояния покоя и вернуть его обратно уже невозможно. Сохраняют проснувшиеся саженцы уже другими способами. Их можно посадит в посадочные ёмкости и хранить при низких, но положительных температурах, чтобы несколько замедлить их развитие. А весной высадить на постоянное место.





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::. прочитало: 117 | автор: sadovod | 2 декабря 2023 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.