Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. Опавшие листья в саду. Убирать, не убирать, компостировать? | Ваш сад / Удобрения
 Опавшие листья в саду. Убирать, не убирать, компостировать?
Следует ли убирать опавшую листу в саду? Ведь природой все предусмотрено. Ковер из опавшей листвы создаст прослойку между снегом и почвой. А весной притормозит прорастания сорной растительности.
Но листва также является уютным убежищем для зимовки насекомых, в том числе и тех, которых мы называем вредителями, а также и для спор грибковых болезней.
В природе вся это патогенная микрофлора выполняет свою функцию, а именно поражает в большей степени ослабленные растения, в дальнейшем освобождая место для новых здоровых растений. Но, а в нашем саду, когда и какое растение выкорчёвывать, решаем мы. Убирая листву, мы существенно сокращаем численность патогенной микрофлоры и насекомых-вредителей. 
Ну а что делать с опавшей листвой?
Разводить костры на участках нельзя, да и неполезно: при сжигании листвы выделяются вредные и даже ядовитые соединения. Поэтому отложим вариант сжигания и приготовим из опавших листьев компост или листовую землю. Сразу оговоримся, что опавшие листья не богаты элементами питания. Дело в том, что прежде, чем покинуть дерево или куст, лит отдает ему большую часть накопленных элементов. Но сборный компост, включающий в себя опавшую листву, будет прекрасным удобрением, обогащающим почву и улучшающим его структуру.
Ну а как же поступить с патогенными организмами?
В правильно приготовленном компосте не сохраняются личинки насекомых-вредителей, а вот споры различных грибных болезней могут сохраняться на протяжении нескольких лет. Один из способов обеззараживания опавшей листвы садовых культур, обработка перед закладкой в компост раствором мочевины. 500 г мочевины (карбамида) растворить в 10 л воды. Не подходят для компостирования листа дуба, каштана, ивы листья этих пород содержат танины - трудно разлагаемые вещества. Зато они хорошо подходят для мульчирования всех садовых растений.



Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 742 | автор: sadovod | 16 октября 2024 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 






Реклама

календарь
«    Октябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Октябрь 2024 (1)
Сентябрь 2024 (1)
Июль 2024 (1)
Июнь 2024 (2)
Май 2024 (2)
Апрель 2024 (2)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"