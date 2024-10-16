Опавшие листья в саду. Убирать, не убирать, компостировать?

Следует ли убирать опавшую листу в саду? Ведь природой все предусмотрено. Ковер из опавшей листвы создаст прослойку между снегом и почвой. А весной притормозит прорастания сорной растительности.

Но листва также является уютным убежищем для зимовки насекомых, в том числе и тех, которых мы называем вредителями, а также и для спор грибковых болезней.

В природе вся это патогенная микрофлора выполняет свою функцию, а именно поражает в большей степени ослабленные растения, в дальнейшем освобождая место для новых здоровых растений. Но, а в нашем саду, когда и какое растение выкорчёвывать, решаем мы. Убирая листву, мы существенно сокращаем численность патогенной микрофлоры и насекомых-вредителей.

Ну а что делать с опавшей листвой?

Разводить костры на участках нельзя, да и неполезно: при сжигании листвы выделяются вредные и даже ядовитые соединения. Поэтому отложим вариант сжигания и приготовим из опавших листьев компост или листовую землю. Сразу оговоримся, что опавшие листья не богаты элементами питания. Дело в том, что прежде, чем покинуть дерево или куст, лит отдает ему большую часть накопленных элементов. Но сборный компост, включающий в себя опавшую листву, будет прекрасным удобрением, обогащающим почву и улучшающим его структуру.

Ну а как же поступить с патогенными организмами?

В правильно приготовленном компосте не сохраняются личинки насекомых-вредителей, а вот споры различных грибных болезней могут сохраняться на протяжении нескольких лет. Один из способов обеззараживания опавшей листвы садовых культур, обработка перед закладкой в компост раствором мочевины. 500 г мочевины (карбамида) растворить в 10 л воды. Не подходят для компостирования листа дуба, каштана, ивы листья этих пород содержат танины - трудно разлагаемые вещества. Зато они хорошо подходят для мульчирования всех садовых растений.







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