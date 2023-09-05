

::. В природе опавшую листу никто не убирает, а что с ней делать садоводам? | Удобрения В природе опавшую листу никто не убирает, а что с ней делать садоводам?

Нет в мире ничего более совершенного, чем мир вокруг нас. Здесь нет ничего лишнего и каждая травинка, каждый листик и даже, как это не странно болезни растений выполняют свою роль в этом сложнейшем природном механизме.

В природе никто не подкармливает растения, не поливает их, тем более никто не убирает опавшую листву.

Опавшая листва, как деталь совершенного организма природы выполняет свою функцию. Покрывая землю ковром, она создает дополнительную прослойку между снежным покровом и почвой и надежнее защищает корневую систему от зимних морозов, также опавшие листья защищают от замерзания весенние травы, и они медленно начинают прорастать под этим ковром ранней весной.

Разлагаясь в почве, листья обогащают её минеральными и органическими веществами. Части листа (жилки, черенки), разлагаются медленно, структурируя почву, улучшая её влаго и воздухопроницаемость.

Так почему же, если природа так совершенна, мы садоводы с утра до вечера проводим время на садовых участках и активно вмешиваемся в этот процесс: копаем, поливаем, подкармливаем, сгребаем опавшую листву, боремся с насекомыми, называя их вредителями.

А все дело в том, что в жесткой конкуренции растительного мира выживают только те растения, для которых созданы оптимальные условия в данном конкретном месте.

И на наших садовых участках под Санкт-Петербургом без нашего вмешательства успешно росли бы березы, осины, ели, и в настоящее время борщевик. Но нас это никак не устраивает, мы хотим, чтобы у нас росли яблони, груши, цвели розы, рододендроны, георгины, а на грядках давали обильный урожай томаты, огурцы, перцы, т. е. те растения, оптимальные условия для которых созданы в других регионах, но не в наших широтах. И именно поэтому нам приходится вносить свои коррективы в этот сложнейший совершенный механизм, в том числе и убирать опавшие листья

Опавшие листья плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников служат укрытием для насекомых, которые приносят вред нашим садовым растениям.

На опавших листьях зимуют возбудители парши, мучнистой росы, пятнистости, серой и плодовой гнили и других болезней. Ранней весной споры этих грибов прорастают на сгнивших листьях и попадают на деревья и кустарники.

В природе грибные болезни выполняют санитарные функции. Поражая ослабленные растения, разлагают биологические остатки, древесину. На наших садовых участках мы сами решаем, когда выкорчёвывать старые деревья и кустарники и заменять их на новые, и помощь грибных болезней нам не нужна.

Осенняя своевременная уборка листьев значительно снижает и облегчает борьбу с болезнями и вредителями в следующем году.

Опавшие листья сгребаем в кучи и…. А что с ними делать дальше?

Ведь листья плодовых и ягодных культур являются убежищем вредителей и болезней. И многие садоводы листья просто сжигают.

Но надо иметь в виду, что при сгорании 100 кг листьев в воздух выделяется до 1 кг микрочастиц дыма. В их состав входят: угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений, но главное - диоксин - один из самых ядовитых веществ для человека. Едкий дым от сжигания осенней листвы особенно опасен детям, у которых чувствительная иммунная система, пожилым людям, которые имеют сердечно-сосудистые, аллергические заболевания.

Поэтому сжигать листья нельзя.

Собранные растительные остатки - хороший материал для приготовления компостов. А больные опавшие листья плодовых и ягодных растений перед тем, как заложить в компостную кучу, следует обработать раствором мочевины. 500 г мочевины (карбомида) растворить в 10 л воды и пролить этим раствором опавшую листву. Листья дикорастущих деревьев можно закладывать в компостную кучу без предварительной обработки.

Но листья дуба каштана, ивы, черемухи содержат очень трудноразлагаемые вещества – танины. Танины обладают вяжуще-дезинфицирующим действием, поэтому листва этих пород деревьев разлагается медленно, ее лучше использовать для мульчирования или укрытия компостной кучи.

Листья деревьев и кустарников богаты минеральными элементами, но вот только осенью перед опадением эти элементы покидают листву и перемещаются в ветки и корни растений. Поэтому питательных веществ в листовом компосте немного, однако, вместе с листовым компостом в почву попадает специфическая флора – микрогрибы. Листовой компост значительно улучшает структуру почв и их водоудерживающую способность. Компост из опавших листьев созревает в среднем за два года.

Опавшие листья - хороший материал и для приготовления сборных компостов, богатых макро и микроэлементами

Листья складывают в штабеля или в компостные ящики, пересыпают и переслаивают минеральными фосфорными удобрениями, торфом, опилками, пищевыми отходами, навозом или другими органическими материалами. После их разложения садовод получит ценное органическое удобрение. Определить готовность компоста просто. Сыпучий однородный материал темно-коричневого цвета с приятным запахом лесной земли.

Г. Соколов







Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Томаты. Какие листья удалять, когда и зачем?

Как использовать опавшие листья в саду

Надо ли заделывать в почву сидераты?

Зачем в лесу поганки?

Не сжигайте опавшую листву

::. прочитало: 61 | автор: sadovod | Вчера, 19:42 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.