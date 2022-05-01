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::. Надо ли заделывать в почву сидераты? | Овощеводство / Удобрения / ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
 Надо ли заделывать в почву сидераты?
Сидера?ты (зелёные удобрения) — растения, выращиваемые с целью последующей заделки в почву.
Это так, но часто в рекомендациях можно слышать советы, ни в коем случае не перекапывать почву, корни сидератов разлагаясь, оставляют в грунте сеть мельчайших капилляров, которые делают почву влаго и воздухопроницаемой. А скошенную зелень рекомендуется оставлять на мульчу или закладывать в компост. Давайте рассмотрим все эти варианты.

В природе никто не удобряет почву, не перекапывает не поливает, а растения растут сами по себе, так почему в саду и в огороде без удобрений не получить хорошего урожая.
Дело в том, что в природе также растения выбирают из почвы элементы питания, но все они через определенные сроки отмирают, а их ткани оказываются в почве, и после разложения почвенной микрофлорой сами становятся питанием для растений следующего поколения. Кроме того, в жесткой конкуренции за место выживают только те, которые больше приспособлены к данным условиям.
На грядках мы сеем овощные культуры, они питаются, дарят нам урожай. С собранным урожаем выносятся элементы питания. Ботву мы тоже убираем, так как она является источником накопленных инфекций. И чтобы получить урожай в следующем году, необходимо восполнить плодородие почвы и внести все необходимые элементы питания.
Сидераты – это растения, которые также из почвы выносят элементы питания. Корни некоторых сидеральных культур проникают глубоко в почву и часть элементов попадает в растения из более глубоких слоев. Перед посевом сидератов в почву вносят удобрения, элементы которых поглощаются корнями сидеральных растений, и после сложных биохимических процессов образуют ткани растения. После заделки их в почву ткани растения разлагаются почвенными микроорганизмами, элементы питания минерализуются и вновь становятся доступными для растения. Кроме всего они подавляют рост сорных растений, задерживают вымывание из почвы элементов питания, в большей степени азота, и как я уже говорил элементы питания из глубоких слоев почвы переносят в пахотный слой. Конечно, скошенные сидеральные культуры являются прекрасным материалом для мульчи и для компостирования, но скошенные и не заделанные в почву сидераты не восстановят плодородие почвы, а наоборот сделают её беднее.
Я в одной теплице осенью посеял озимую рожь, она дала густую зеленую массу. Во второй теплице весной в середине апреля посеял горчицу белую. Она за месяц успела нарастить зелень. Теперь и в той, и в другой теплице сидераты скашиваю и затем обязательно заделаю перекопкой в почву. Заделать в почву сидераты желательно недели за две до высадки основной культуры, а зелень, чтобы она быстрее разлагалась измельчаю.
Для этих целей я использую триммер Гринворкс. Это аккумуляторный триммер с мощным двигателем. Триммер легко справляется с высокой травой. Заряда аккумулятора хватает чуть больше, чем на полчаса работы. Телескопическая регулируемая штанга делает удобной работу и для меня, и для всех членов моей семьи.
А аккумулятор подходит более, чем для 20 устройств.
Ну и после скашивания и измельчения, как я уже говорил, сидераты обязательно заделываю в почву, что восстанавливает её плодородие, делает почву рыхлой, влаго и воздухопроницаемой, а также благоприятно действует на почвенную микрофлору. Конечно, можно оставить какую-то часть скошенных сидератов на мульчу, ну а для компоста достаточно другого сырья.



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